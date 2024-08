Las suscripciones para viajes aterrizan en España: vuelos ilimitados por 500 euros al año

La aerolínea 'low cost' Wizz Air ha presentado una iniciativa que promete revolucionar por completo la forma de viajar en avión. Bajo el nombre 'All You Can Fly', la compañía húngara ha estrenado un plan de suscripción anual que permitirá a sus clientes reservar vuelos ilimitados en cualquiera de las rutas internacionales que figuran en su red a partir del próximo 25 de setiembre.