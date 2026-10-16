Sureyma (45 años), vive sola con sus dos hijas en un pueblo tan aislado de Asturias que solo se puede llegar caminando: “Después de estudiar, viajar y vivir en un montón de sitios, yo lo que quería era volver al pueblo”

Un estrechísimo camino de piedra ancestral, hecho por los antiguos habitantes del poblado, es la única manera de llegar hasta el pueblo abandonado en el que vive Sureyma. Un sendero estrecho que serpentea las montañas Asturianas en lo alto de un valle remoto a unos cien metros de altura sobre el cauce del río. “Un paraíso”, como dice Álvaro, el creador de contenidos que hay detrás del canal Hilux Aventura de YouTube.

Asturias concentra un buen número de pueblos remotos y aislados entre sus montañas / Istock

Justo cuando el sendero comienza a bajar ladera abajo, se adentra en un bosque espeso de robles, y al final del camino aparece un pequeño puente hecho de tablones de madera, imprescindible para cruzar el riachuelo que separa el camino del asentamiento donde vive Sureima con sus dos hijas en la única casa habitada que hay en todo lugar. Esta es su historia.

Sara Fernández García

Un pueblo con más de 3000 años

Como la propia Sureyma cuenta durante la entrevista, se trata de un pueblo remoto cuyo origen se remonta a la época de los Castros de Asturias, es decir, aquellos asentamientos que se originaron durante la transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro (hace unos 2.800 años, en torno al siglo VIII a. C.

“Después de estudiar, viajar y vivir en un montón de sitios, yo lo que quería era volver al pueblo a encontrarme a mí misma”. Era algo que ya hacía de manera regular: ella llegó a este pueblo cuando solo tenía ocho años, y vivió en esta misma casa con sus padres. Es el lugar donde se crió, hasta que se marchó a Gijón. Fue estando en la ciudad cuando se dio cuenta de que aquello no era para ella. “Yo no puedo más esto”. Y se marchó de vuelta al pueblo.

Los castros asturianos tienen alrededor de 3000 años / Istock

Cómo es su día a día

La vida en un pueblo tan remoto puede parecer idílica cuando vas de visita, pero la realidad que esconde un lugar tan remoto puede ser dura cuando no estás acostumbrado. “Vine en invierno, fue el peor invierno de mi vida, no sabía usar la motosierra y con el serrucho y el hacha hacía la leña que podía”. Lo positivo es que para ella fueron tiempos de introspección y le sirvió para conectar con ella misma y con el entorno que la rodeaba.

“Yo me encargo de todo”, apunta, incluso “chapucillas, como ese grifo que me he puesto ahí”, indicando un fregadero que ha instalado en la entrada de la casa. Su día a día lo reparte entre el ámbito doméstico, el huerto y el trabajo. Porque “también tengo que buscar la manera de sacar el dinero”. Sureyma imparte cursos de naturopatía y fitoterapia, y antes se dedicaba a la artesanía. “Cuando vine aquí tenía un taller de grabado, estampación y encuadernación”. Lo curioso es que en aquella época no tenía coche, y solo salía una vez al mes.

Y aunque parezca que está muy sola y aislada, suele recibir bastantes visitas, aunque todo depende de la temporada. “Estoy dentro de un programa de voluntariado y suele venir gente de todo el mundo, muchos alemanes y franceses”. Es algo así como una especie de intercambio entre personas que comparten sus mismos intereses y vínculos con la naturaleza, y a cambio de alojamiento y comida, le echan una mano en todo lo que tenga que hacer en casa.

El encanto de los pueblos aislados / Istock

“Tienen que alucinar cuando vengan aquí”, le dice sorprendido Álvaro “Yo me recorro toda Asturias en busca de pueblos abandonados, ya lo sabes, y te puedo asegurar que esto es el paraíso”. Lo es, pero Sureima confiesa que la vida del campo también cansa. “Son mis hijas las que me mantienen aquí, porque si fuera por mí, yo me iría a viajar, me encanta viajar”. Y a nosotros también.