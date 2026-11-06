Ni suites, ni jets privados: lo que de verdad codician hoy los viajeros más exclusivos es ver la NFL a pie de campo del Bernabéu o dormir dentro del estadio de la Super Bowl

Una mañana de septiembre de 2026, el fin de semana en que Madrid volvía a tener Fórmula 1 por primera vez en 45 años, un grupo muy reducido de aficionados se sentó a desayunar en el motorhome del equipo Mercedes-AMG PETRONAS, el cuartel general de George Russell y Kimi Antonelli en el paddock. Ninguno había comprado una entrada para estar allí. Unos lo habían ganado en una subasta. A la misma mesa se sentaban miembros que lo habían conseguido a cambio de un solo punto.

La puja más alta por una versión de ese paquete llegó a 1.497.000 puntos. Ese fin de semana, en el estreno de MADRING, se canjearon 7,1 millones de puntos y se registraron 790 pujas. Lo que se disputaba no era una habitación, que hoy se da casi por supuesta, sino el acceso: estar donde no se puede estar pagando, sin más. Ese mercado tiene nombre propio, Marriott Bonvoy Moments, y este domingo vuelve a tener a Madrid en el centro.

¿Te imaginas dormir donde se celebra la Super Bowl? / Doug Benc

Qué son los Moments y cómo se consiguen

Marriott Bonvoy es el programa de fidelización de Marriott International y suma más de 260 millones de miembros en todo el mundo. Apuntarse es gratis. Cada estancia, cada cena en uno de sus hoteles y cada compra con sus tarjetas asociadas suma puntos. Lo habitual es gastarlos en noches de hotel, pero desde hace años existe otra opción: los Moments, una plataforma en la que esos puntos se cambian por experiencias de deporte, música, gastronomía, arte y entretenimiento.

Hay tres formas de llegar a ellas. La primera es el precio fijo: la experiencia cuesta una cantidad de puntos y se canjea directamente. La segunda es la subasta, que suele estar abierta entre 15 y 30 días y en la que gana quien más puja al cierre. La tercera es la más llamativa, el 1-Point Drop: un puñado de paquetes que cuestan un único punto, se adjudican por orden de llegada y se agotan en segundos. Solo se puede conseguir uno al año. Cuando alguien gana, un especialista del programa le contacta para cerrar fechas, hotel y detalles.

Detrás de todo esto hay alianzas muy concretas. Marriott Bonvoy acompaña al equipo Mercedes de Fórmula 1 desde 2019, lleva 15 años vinculado a la NFL y es socio oficial de alojamiento del Consejo Internacional de Críquet hasta 2029. También colabora con recintos de AEG como The O2 de Londres. Eso explica por qué sus miembros acaban en sitios donde el público general no entra.

Sala VIP en el O2 de Londres. / NSR

En España, el catálogo de este año ha dejado escenas difíciles de repetir. Hubo una carroza VIP en el desfile del Orgullo de Madrid con noche en The Palace, bajo la cúpula de cristal de 1912 que el hotel acaba de restaurar. El 23 de julio, en pleno Jazzaldia, Lisa Ono cantó a Jobim en el Hotel Maria Cristina de San Sebastián. Y en Madring estuvo aquel desayuno con Mercedes, que en su versión de un punto incluía tribuna los tres días de gran premio, una cena en el motorhome y cuatro noches en el Hotel Círculo Gran Vía. Todo eso ya pasó. Lo interesante es lo que viene.

La NFL, del Bernabéu de este domingo a la Super Bowl

A las 15:30 de este domingo 8 de noviembre, los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals saltan al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se juega en España. El primero, hace un año, lo ganaron los Miami Dolphins por 16-13 en la prórroga ante 78.610 espectadores. Esta vez los Falcons hacen de locales y el descanso lo pone Manuel Turizo. El estadio vuelve a hacer su truco: el césped del Real Madrid se divide en seis bandejas, desciende a un invernadero subterráneo y deja sitio a un campo que mide 109 metros de largo.

Marriott Bonvoy es patrocinador oficial de la liga en España, y sus miembros llevan meses moviendo puntos por este partido: 1,1 millones repartidos en cinco paquetes. El más caro, 405.000 puntos, sumaba entradas Hospitality, estancia en Madrid y acceso a pie de campo. Desde la banda el partido se oye de otra manera, con los choques de los cascos, las jugadas cantadas a gritos y un estadio entero encima.

Madrid no es la última parada. El programa también tiene Moments para los dos partidos internacionales que quedan este otoño: el New England Patriots-Detroit Lions del 15 de noviembre en el estadio del Bayern de Múnich y el Minnesota Vikings-San Francisco 49ers del 22 de noviembre en Ciudad de México.

Después llega el plato fuerte. La Super Bowl LXI se juega el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, y si se repite el calendario del año pasado sus paquetes saldrán a mediados de este mes. Para la Super Bowl LX, la plataforma abrió el 12 de noviembre y mantuvo las subastas hasta mediados de diciembre. Ofrecía la alfombra roja de los NFL Honors, acceso a la banda antes del partido y entradas en suite, con pujas que partían de 100.000 puntos.

Lo que viene: un palco en el O2, Céline Dion y los festivales de 2027

En el nivel 3 del O2 de Londres, Marriott Bonvoy tiene su propia suite. Cada Moment da derecho a dos asientos en ella, con comida y bebida incluidas y la libertad de entrar y salir cuando apetezca, que en un recinto de ese tamaño se agradece más de lo que parece. La mayoría de paquetes salen a subasta con una noche de hotel en la ciudad, y se puede pujar desde España, porque solo hace falta ser miembro. Para hacerse una idea del precio: a finales de agosto, ver a Ariana Grande desde ese palco se cerró en 152.500 puntos. Entre lo próximo figura Stevie Wonder, con noche incluida en el London Marriott Hotel Park Lane.

Palco en el O2 de Londres. / Marriott Bonvoy

La Fórmula 1 tampoco ha terminado. Al Mundial le quedan São Paulo este mismo domingo, Las Vegas el 21 de noviembre, Catar el 29 y Abu Dabi el 6 de diciembre. El programa sigue a Mercedes en una selección de carreras de cada temporada, y la de 2027 traerá su propio calendario de experiencias.

La primavera tiene nombre propio. Céline Dion, de quien Marriott Bonvoy es hotel oficial en París, vuelve al Paris La Défense Arena para diez conciertos entre el 8 y el 29 de mayo de 2027, y la marca ya ha confirmado que su ciclo de experiencias en torno a la cantante continúa. Para los festivales, la referencia es febrero. Fue entonces cuando este año, junto a AEG Presents, se lanzaron los 1-Point Drops de Coachella, Stagecoach, All Points East en Londres y Rock en Seine en París. El verano trajo además experiencias ligadas a la gira LUX de Rosalía.

El críquet, que este año ha movido más de 500 paquetes solo en el Mundial T20 de India y Sri Lanka, prepara sus dos grandes citas de 2027: la final del Campeonato Mundial de Test en Reino Unido y el Mundial masculino en Sudáfrica, Zimbabue y Namibia.