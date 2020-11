¿Sueñas con la Luna? La tienes en el paisaje del Parque Geológico Burren de Irlanda

El turismo sostenible está de enhorabuena en Irlanda. La Red de Ecoturismo Burren ha sido elegida entre las diez ganadoras en la categoría de “Comunidad” por "Mejor Proyecto de Turismo", una iniciativa que ha reunido a un gran grupo de empresas locales para transformar el Geoparque Burren y los Acantilados de Moher en líderes mundiales del turismo sostenible. La lista Best in Travel 2021 de Lonely Planet ha seleccionado 30 proyectos turísticos inspiradores de todo el mundo en base a tres categorías -Comunidad, Sostenibilidad y Diversidad-, con un enfoque claro en la temática de "turismo sostenible", poniendo de manifiesto aquellas iniciativas pioneras de regeneración de comunidades y entornos locales, así como personas que impulsan propuestas de turismo más inclusivas.

Burren, en el condado de Clare, en la legendaria Ruta Costera del Atlántico, es una de las zonas de piedra caliza más grandes de Europa y es conocida internacionalmente por su paisaje lunar y su singular vegetación. Llena de experiencias inolvidables, la extraordinaria topografía de la región la ha convertido en un lugar único en el mundo.

El jurado de Best in Travel ha resaltado el esfuerzo de la Red de Ecoturismo Burren, que demuestra cómo el turismo y la sostenibilidad no tienen por qué ser incompatibles. El Condado de Clare es hogar de algunos de los paisajes más notables de Europa y de algunos de los atractivos más populares de Irlanda. Los expertos turísticos de la región no solo mostraron la importancia de un turismo sostenible, sino que en 2011 establecieron la Red de Ecoturismo de Burren, que hoy en día incluye 70 empresas locales comprometidas con la promoción de la región a través de un turismo responsable y sostenible.

El paisaje kárstico lunar de Burren es como un país de las maravillas de casi 560 km2 de piedra caliza poblados por una combinación de plantas mediterráneas y ártico-alpinas, tres cuartas partes de las especies de flores silvestres irlandesas, y con hasta 23 especies de orquídeas. Al suroeste se encuentran los Acantilados de Moher de 214 metros de altura, un desfile de arenisca oscura y limolitas, característicos de cualquier visita a Irlanda.

El cuidado de este entorno tan especial y la coexistencia con la naturaleza es el eje central de la Red de Ecoturismo Burren. Todas las empresas de la red se suscriben al "Código de Práctica Sostenible" del Geoparque Burren y los Acantilados de Moher; una plataforma en línea que mide la producción de residuos, el consumo de agua y el uso de energía y fomenta que cada empresa haga reducciones en estas áreas.

Como resultado de los esfuerzos de la red, tres destinos en el condado de Clare -el Cabo de Loop, el Burren Food Trail y el sitio monástico de la Isla Scattery- han sido premiados con el estatus de Destino Europeo de Excelencia por varios factores relacionados con el turismo sostenible.