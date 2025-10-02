¡Hola! Mi nombre es Elena Bond y soy detective especializada en estafadores de arte. En estos momentos me encuentro sumergida en el estudio de un caso sin precedentes. Estoy persiguiendo a un ladrón internacional de obras de arte conocido en el bajo mundo como El Espectro. Me han dado el chivatazo de que se encuentra en Bilbao, por lo que estoy convencida de que debe alojarse en The Artist, un hotel que se caracteriza por la gran colección de obras que lo convierten en una auténtica galería artística. Además, el hecho de estar ubicado frente al Museo Guggenheim es otra excusa perfecta que lo sitúa aquí.