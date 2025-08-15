Al son de los mariachis: un paseo por México en PortAventura Park

Al poner un pie en esta torre azteca ya te estás arrepintiendo. No es para menos, puesto que la atracción estrella de México es esta caída libre de unos 100 metros sostenida durante más de 3 segundos a una velocidad de hasta 115 km/h. Los dioses se han apiadado de ti y, para no volver a tentar a la suerte, optas por seguir buscando en atracciones más moderadas.