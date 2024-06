‘Solosxeuropa’, los españoles que se han hecho virales en Tiktok viajando sin un duro por Europa

Los chicos se propusieron el reto de salir de Madrid con 0 euros. Así que empezaron a intentar conseguir dinero vendiendo boletos de una lotería para pagarse un bus o un tren hasta el sur de Francia. Allí un pescador muy amable los acogió en su casa y les dio trabajo. Sí, sí, como lo oyes. Si alguna vez has leído On the road de Jack Kerouac, la esencia de esta historia es la misma pero sin los tintes y las drogas de la Generación Beat.