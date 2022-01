Puro vértigo: el puente colgante más largo del mundo estará en República Checa

En la montañosa localidad de Dolní Morava, al noreste de la República Checa, se está construyendo todo un hito de la ingeniería, nada más y nada menos que el puente colgante más largo del mundo. La construcción unirá dos picos de montaña en el valle Mlýnský Potok y su inauguración está prevista para la primavera de este 2022.

Bautizado como Sky Bridge 721, este enorme puente, que conectará las crestas opuestas de Slamník y Chlum, será solo para peatones y medirá unos 730 metros de largo. Además, estará suspendido a 95 metros del suelo, pero a 1.125 metros sobre el nivel del mar.

Para está masiva construcción se utilizarán más de mil metros cúbicos de hormigón, con lo que el resultado final será una estructura con un peso de más de 400 toneladas.

El puente colgante de Dolní Morava no será el único atractivo turístico de la zona. En 2015, se inauguró el llamado Trail in the Clouds, una impresionante estructura de acero y madera con una altura de 55 metros.

Desde allí, los visitantes pueden admirar el pico de Kralický Sněžník, el valle del río Morava, las Montañas de los Gigantes y las hermosas colinas de Jeseníky. Además, los amantes de la aventura y la adrenalina podrán descender por un tobogán en espiral de 100 metros de largo.