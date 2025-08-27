Sitios de acampada ‘low cost’ para viajar este verano por España

Hay gente muy manitas a la que le mola eso de montar una pedazo de tienda desde cero. A otras no. Y si tú estás dentro de este último grupo, lo de la 2 Second te va a enamorar de verdad: puedes plegarla y desplegarla con un botón. Y ya. No le tienes que dar más vueltas. Además permite que entre el aire y eso no se convierta en el baño de una disco, que no se condense mucho la humedad nocturna y que los rayos de sol no te fulminen la cara. Y te la puedes llevar fácilmente a otros países en los que, a diferencia de España, la acampada libre sí está permitida.