Sitios de acampada ‘low cost’ para viajar este verano por España
Duerme bajo las estrellas con una tienda que se monta sola en 2 segundos.
Que te mole tanto dormir bajo las estrellas no es casualidad: te hace sentir libre, te conecta con tu lado más espiritual y te deja en un mood de paz total. Además, y a diferencia de muchas cosas en esta vida, lo puedes disfrutar sin depender de las cifras de tu cuenta bancaria porque es muy low cost. Sí, solo necesitas una tienda de campaña fire, ganas de fundirte con la naturaleza y un destino que de verdad te rente. Con lo primero te ayuda Decathlon y su 2 Seconds, la tienda que se monta sola en 2 segundos literal y que este año celebra su 20 aniversario. Lo segundo lo pones tú. Y para lo tercero sigue leyendo porque te pasamos los sitios de acampada más top de España.
Pero antes: cuando acampar es fácil
Hay gente muy manitas a la que le mola eso de montar una pedazo de tienda desde cero. A otras no. Y si tú estás dentro de este último grupo, lo de la 2 Second te va a enamorar de verdad: puedes plegarla y desplegarla con un botón. Y ya. No le tienes que dar más vueltas. Además permite que entre el aire y eso no se convierta en el baño de una disco, que no se condense mucho la humedad nocturna y que los rayos de sol no te fulminen la cara. Y te la puedes llevar fácilmente a otros países en los que, a diferencia de España, la acampada libre sí está permitida.
Y si quieres ver en primera persona cómo va toda la movida con la 2 Seconds no te pierdas la Camping Experience que Decathlon va a organizar por toda España. Aquí puedes buscar tu ciudad para apuntarte la fecha en el calendario, ir, recrear una escapada a la naturaleza y volver de allí con un máster en acampada. Que llega el buen tiempo y la ciudad se vuelve un poquito insoportable. Tener una buena tienda en el armario y buen conocimiento en la cabeza te puede dar muchísimas alegrías este summer. Y ahora sí: aquí tienes el mapa de acampada que te prometimos:
Selva de Irati - Arrazola (Navarra)
La selva de Irati es uno de los bosques más famosos de toda la Península Ibérica. Seguro que alguna vez te has topado con alguna foto en redes sociales. 100%. Toda ella dominada por los rojos y naranjas del otoño en la zona. Espectacular. Y, sí, cuenta con una zona en la que se puede acampar. Solo cuesta dos euros por persona y noche y tiene agua potable, baños y área de barbacoa. Te puedes pasar la tarde entre hayas, abetos y ciervos, volver al campamento reventadx y en dos segundos estar durmiendo dentro de la tienda. Sin complicaciones. Con toda la libertad del mundo.
Ermita Valdehierro (Toledo)
¿Estás por Madrid y quieres una escapada exprés? En la provincia de Toledo, en la sierra de Madridejos, tienes un refugio en mitad de la nada donde acampar. Plantas everywhere. Senderos increíbles. Y una paz como pocas veces has visto en tu vida. Y sin electricidad ni wifi ni nada. Así desconectas full. ¿Te puedes ir solx? Claro que sí. Sin problema. Pero se trata de un entorno en el que la conexión con alguien se puede hacer mucho más heavy. Tu bestie. Tu pareja. Tu perro. Es zona apta para mascotas y en la 2 second de Decathlon caben dos o tres seres según el modelo. Easy.
Las Acebeas (Jaén)
Si vives en el sur, o tienes muchas ganas de saborearlo, puedes optar por el área de acampada de Las Acebeas, en plena Sierra de Segura, un rincón de Andalucía muy especial porque tiene una concentración de acebos muy loca y porque el ambiente es muy húmedo y fresco. Ideal para esta época del año. Si además le sumas la 2 Seconds, que está diseñada con tecnología pro frescor para que mantengas dentro una temperatura agradable, te puede salir una escapada que te rente muchísimo. Y que no se te pase visitar los pueblos de la zona. Puro encanto jienense.
Carrascal de la Font Roja (Alicante)
El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es para los amantes de la aventura. Tiene un bosque mediterráneo que se conserva estupendamente y una gran variedad de rutas para hacer excursiones. Merece la pena pegarse los pateos que hagan falta. Aquí sí tienes que pedir permiso al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy. Y hay que tener paciencia con las fechas porque la zona está limitada a 20 tiendas y mucha gente quiere ir. Pero no te agobies: la 2 Second cuenta con 4 capas que te ofrecen oscuridad y aislamiento. Nadie te molestará.
La Camping Experience
¿Te has quedado con la intriga de esto? Pues que sepas que será un evento muy guay en el que habrá competiciones de montar tiendas, zonas de rocódromo, talleres para hacer nudos y resolver situaciones en mitad de la naturaleza, un simulador de surf, clases de fitness al aire libre, food trucks y DJ. Vamos, que aprendes y te lo pasas top.
- 24 Mayo: Rivas - Alfafar - Tarragona - Palencia
- 31 Mayo: Toledo - La Zenia - Marratxí - Los Barrios - León - Usera - Lanzarote
- 7 Junio: Granada - Villanova i la Geltrú - Castellón - Mijas - Alcalá de Guadaira - Donosti - Vitoria - Terrassa
- 14 Junio: Leganés - Elche - Girona - Sagunto - Vigo - Jaén - Lugo - Pamplona - Majadahonda - Tamaraceite
- 21 Junio: Albacete - Sant Boi - El Puerto Sta. María - Logroño - Santander - Guadalmar - Telde
- 28 Junio: Alcobendas - Parla - Tarragona - La Torre - Alcalá de Guadaira - Valladolid - Barakaldo - San Sebastián de los Reyes
- 5 Julio: Alcorcón - Talavera - Mollet del Vallés - Vigo - Los Barrios - Donosti - Oleiros - Alicante
Apunta también estos 3 Macroeventos
Además de la Camping Experience, no te puedes perder estos 3 Macroeventos donde habrá de todo:
- 7 Junio: Terrasa - Tienda Decathlon
- 21 Junio: Guadalmar - Tienda Decathlon
- 5 Julio: Alicante - Tienda Decathlon
DJ, foodtrucks, workshop de nudos, retos de tiendas de campaña, además de un simulador de surf... y ¡muchas sorpresas más! También podrás conseguir insignias campistas que podrás canjear por beneficios Decathlon y apuntarte a clases y eventos especiales.
