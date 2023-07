De cómo uno de los símbolos de A Coruña atravesó el mar y llegó hasta Namibia

Correa Corredoira se quedó un poco sorprendido. A Rosa dos Ventos no se podía repetir así como así y además, él no sabía nada de Namibia. Pero Tordesillas quería "su rosa" así que invitó a Correa durante un mes a conocer Namibia, haciendo un viaje "de prospección" que puso en contacto al artista con un país que le sorprendió y enamoró a partes iguales. El problema era que no se podía replicar A Rosa dos Ventos. La primera, la de A Coruña, miraba al Norte y tenía una simbología celta que nada tenía que ver con el país africano. Había que hacer una nueva Rosa: La Rosa del Sur, con motivos y símbolos que se refirieran al país.