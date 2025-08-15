SésamoAventura: ¿estará Woody disfrutando con sus amigos?
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en SésamoAventura? Vamos a descubrirlo.
El Árbol Mágico te da la bienvenida a SésamoAventura y, de repente, sientes que te has quitado unos cuantos años de encima. A tu alrededor descubres como los más pequeños disfrutan haciéndose fotos con Epi y Blas y estás por ponerte a la cola, pero consigues frenar tus impulsos. ¡Estás aquí para buscar a Woody Woodpecker!
SésamoAventura es una especie de mini-PortAventura, donde se encuentran atracciones inspiradas en el resto de mundos temáticos. Tami Tami es la primera montaña rusa en la que suben los niños cuando llegan al metro de estatura y decides montarte. También te animas con las sillas voladoras de Waikiki y los aviones locos de Coco Piloto.
Has estado tan emocionado que se te ha olvidado seguir buscando a Woody, así que decides pedir ayuda. Para ello te diriges hasta el teatro de SésamoAventura, ya que allí se va a celebrar el espectáculo didáctico ‘Cuidemos el Planeta: aprende la importancia de las 3R’. Como tú ya sabes lo importante que es reducir, reutilizar y reciclar, lo que haces es colarte entre bambalinas para interrogar a Elmo. Mala decisión, porque lo único que te chiva es que para celebrar el 30 aniversario de PortAventura World se está liando una muy gorda.
Sigues paseando por SésamoAventura y descubres algo nuevo. Street Mission no te suena porque se inauguró hace poco más de un lustro, en 2019. Decides subirte a bordo de esta dark ride para resolver el misterio de la Big Cookie desaparecida en las calles de Barrio Sésamo y ayudar a Coco en esta aventura tan familiar. Tampoco ha habido suerte con Woody, pero, a cambio, has vuelto a disfrutar como si pisaras PortAventura World por primera vez.