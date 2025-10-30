La serpiente gigante que atemorizó a un pueblo de Córdoba

¿Cómo de grande tenía que ser una serpiente para que la forma de acabar con ella fuera dispararle con un cañón? Las serpientes, esos reptiles a los que solemos asociar un carácter endiablado, han sido, a lo largo de la historia, grandes enemigos de los humanos en leyendas y mitos de todo tipo. En Córdoba, incluso, ha servido para dar nombre a un rincón de la provincia de Córdoba.