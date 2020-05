Pegados a la pantalla: series repetidas, películas o deporte. Nuestras preferencias durante el confinamiento

Según el informe Digital 2020, elaborado por Hootsuite y We Are Social, en España más de 42 millones de personas son usuarios de Internet, lo que supone el 91% de la población.

La red está tan integrada en nuestra vida cotidiana que pasamos casi 6 horas diarias navegando por Internet utilizando cualquier tipo de dispositivo, aunque los smartphones son los preferidos de los usuarios para conectarse a Internet, el 90% de los españoles lo hacen a través de esta vía.

Cuando hablamos de Internet, no podemos olvidar las páginas web donde más tiempo pasan los usuarios. Según Hootsuite y We Are Social, Google, YouTube y Facebook son las webs más visitadas por los españoles. En cuanto a las actividades que los usuarios suelen dedicar más tiempo, el 94% ve vídeos online, el 57% escucha música en streaming y un 46% dedica su tiempo a escuchar cadenas de radio por Internet.

Durante la crisis de la COVID-19, Internet ha resultado ser esencial tanto para la economía, ya que muchas empresas están consiguiendo mantenerse a flote gracias al teletrabajo, como para ayudar a todos los usuarios a mantenerse informados y a desconectar cuando más lo necesitan. El mundo ha cambiado drásticamente en estos primeros meses del 2020 y con él el comportamiento digital de todas las personas.

Hootsuite y We Are Social han querido analizar, también, el comportamiento de los usuarios y el uso que hacen de Internet durante estos meses de la crisis del coronavirus. En el informe Digital 2020: April Global Statshot Report, señalan que el 76% de los usuarios de Internet de todo el mundo están utilizando más sus smartphones en las últimas semanas, y además, 4 de cada 5 mujeres confirma haber aumentado el uso de este dispositivo durante el confinamiento.

En cuanto al tipo de contenido que los usuarios de internet prefieren consumir durante el confinamiento, se observa que las mujeres se decantan más que los hombres por ver series de televisión repetidas (35%), vídeos divertidos, memes y tutoriales en Internet (34%) o actuaciones en directo por streaming de sus músicos favoritos (21%). En cuanto a ellos, prefieren las películas (50%), ver repeticiones de eventos deportivos (21%) y ver en directo por streaming a sus estrellas deportivas favoritas (17%).

Las actividades de los usuarios de Internet también han cambiado durante este período. Ver series y películas en plataformas de streaming ha aumentado un 57% en todo el mundo, así como usar más las redes sociales (47%) y emplear más tiempo en los servicios de mensajería instantánea (46%).

Según los datos del informe, los usuarios también están pasando más tiempo en las redes sociales. En España, un 47% más de personas están usando las plataformas sociales durante el estado de alarma, siendo Instagram la plataforma preferida por los españoles durante el confinamiento, que ha reportado un aumento del 6% de usuarios activos en el país (más de un millón de personas), convirtiendo a España en el tercer país europeo que más ha aumentado su actividad en esta red durante la crisis de la COVID-19.