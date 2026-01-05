Sergi Unanue, el aventurero más joven del mundo en recorrer el Gran Camino del Himalaya: "Cuanto más peligroso era el sitio, más espectacular nos parecía"

Pero también se trajo una imagen del Himalaya mucho más rica que la que tenía en su cabeza. “Me imagino que escuchamos la palabra ‘Himalaya’ y nos viene una montaña increíble cubierta por nieve todo el año. Y el Himalaya es eso, pero no todo el rato, sino que tiene una variedad de paisajes increíble”, nos cuenta, y añade: “Nosotros hicimos las rutas más altas posibles y aun así, llegamos a unos 100 metros sobre el nivel del mar y la diferencia es increíble. El paisaje que tienes a 5.000 metros, que es de pura alta montaña, no es el mismo que tienes a 2.000, que puedes encontrar campos de cereales, y a 1.500 metros, que incluso encuentras junglas”. Y más allá de los paisajes, más allá del turismo de masas, también es posible entrar en comunicación con personas locales. “Tuvimos la mejor experiencia a nivel social y cultural, porque llegamos a un sitio donde no había influencia exterior y eso fue maravilloso”. Acceder a esos sitios remotos era difícil, pero se veía recompensado, nos explica Sergi, por esa “relación directa que encontramos entre el peligro y la belleza de la naturaleza. Cuanto más peligroso era el sitio donde estábamos, más espectacular nos parecía a la vista”.