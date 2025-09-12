Así serán los viajes en 2035: más emocionales, con la IA como protagonista e inmersivos
En un mundo que avanza a ritmos cada vez más vertiginosos, la duda siempre asoma: ¿viajaremos diferente en 2035?
La década de los 2020 será recordada por muchos eventos, pero cuando hablamos de viajes se hablará de la gran dicotomía pospandemia: venganza de viajes con el consecuente sobreturismo en los principales puntos calientes de la industria, pero también una forma más exclusiva y emocional de conocer el mundo.
Y a falta de conocer la resolución entre ambos frentes, uno no deja de preguntarse cómo serán los viajes en 2035. Las siguientes pistas, pueden ser un buen indicativo.
¿Adiós paquetes turísticos?
Muchas agencias de viaje han mostrado signos de desaceleración desde el año pasado, una vez la fiebre de los “travel revenge” tras la pandemia se fue ralentizando. De hecho, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, muchas agencias cerrarán el año con un volumen de negocio del 5%, en parte, debido al alto costo de los paquetes turísticos y el cierto rechazo general de los viajeros a este tipo de producto.
La IA estará muy presente, claro
La inteligencia artificial ya está integrada en el mundo de los viajes, y dentro de diez años, su influencia será mucho mayor. Imagina: agentes disponibles las 24 horas para responder dudas, viajes hiperpersonalizados según objetivos y estado de ánimo, y otros muchos desafíos que, sospecho, se resolverán antes de lo que pensamos.
Un enfoque emocional
Hoy día, muchas veces viajamos sin tener muy claro el por qué o si realmente es un destino que encaja con nosotros. Sin embargo, la emoción irá ganando terreno en el mundo de los viajes y preguntarse quién eres, por qué viajas y qué esperas encontrar será el hilo conductor de experiencias personalizadas tanto por inteligencia artificial como por especialistas del sector.
¿Quién dijo “organizar un viaje”?
Para 2035, muchos viajeros sucumbirán a su aventura soñada a través de experiencias inmersivas como la realidad aumentada. Un árbol troncal sin ramas que dispersen la tarea de organizar, reservar, comprar o comparar. Especialmente, cuando contaremos con centros de contenido de viajes tan originales y auténticos que podrás diseñar tu escapada sin necesidad de abrir otra pestaña en el navegador. A su vez, esta “serie de tu viaje” supondrá una forma más original y creativa, casi un entretenimiento, a la hora de descubrir todo lo que te espera en ese nuevo destino.
Mayor sostenibilidad
La percepción del sobreturismo está cambiando de forma transversal la visión del viaje, y serán muchas las personas que valoren el impacto positivo de sus travesías: desde el turismo regenerativo hasta los viajes de inmersión cultural auténticos, pasando por un enfoque más holístico en cada una de las experiencias.
