Así serán los viajes en 2035: más emocionales, con la IA como protagonista e inmersivos

Para 2035, muchos viajeros sucumbirán a su aventura soñada a través de experiencias inmersivas como la realidad aumentada. Un árbol troncal sin ramas que dispersen la tarea de organizar, reservar, comprar o comparar. Especialmente, cuando contaremos con centros de contenido de viajes tan originales y auténticos que podrás diseñar tu escapada sin necesidad de abrir otra pestaña en el navegador. A su vez, esta “serie de tu viaje” supondrá una forma más original y creativa, casi un entretenimiento, a la hora de descubrir todo lo que te espera en ese nuevo destino.