Así serán los chiringuitos de la playa de Gandia a partir de 2027

Por contrato, ya no caben más prórrogas, lo que significa que el contrato finalizará en diciembre del próximo año. Desde el ayuntamiento trabajan con miras a que en ese momento ya estén adjudicadas las obras de instalación de las nuevas casetas y que, desde entonces, se empiece a trabajar con el objetivo de que puedan abrir sus puertas en el verano del 2027. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, ha explicdao que el expediente se encuentra ahora mismo en una fase inicial, por lo que sería aventurado dar una fecha más concreta.