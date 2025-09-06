Así serán los chiringuitos de la playa de Gandia a partir de 2027
El consistorio prorroga la actual concesión y trabaja en futuros locales «accesibles y sostenibles».
Gandia no tendrá nuevos chiringuitos hasta el año 2027. El ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en el proyecto para la renovación de estos establecimientos que si bien centran su actividad especialmente durante los meses de verano, en el caso de la capital de la comarca de la Safor están abiertos todo el año.
Desde el consistorio van teniendo claros algunos aspectos y eso les permite empezar a preparar los siguientes pasos. El primer aspecto que está claro en estos momentos es que la actual adjudicación, que finalizaba este verano, ha sido prorrogada, por lo que los actuales gestores seguirán al frente de los chiringuitos también durante el verano del 2026.
Por contrato, ya no caben más prórrogas, lo que significa que el contrato finalizará en diciembre del próximo año. Desde el ayuntamiento trabajan con miras a que en ese momento ya estén adjudicadas las obras de instalación de las nuevas casetas y que, desde entonces, se empiece a trabajar con el objetivo de que puedan abrir sus puertas en el verano del 2027. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, ha explicdao que el expediente se encuentra ahora mismo en una fase inicial, por lo que sería aventurado dar una fecha más concreta.
Otro de los aspectos que ya tienen confirmado en el Ayuntamiento de Gandia es el tipo de chiringuito que Costas permite instalar en la playa. La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, se reunió hace unos días con representantes del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica con el encargo de saber sobre qué base puden empezar a trabajar los técnicos.
Desde la ciudad se habían presentado dos propuestas: en la primera solicitaban ampliar el espacio que ocuparán los nuevos chiringuitos hasta los 250 metros cuadrados, que son 100 más de la superficie actual. Esta opción ha sido descartada por la entidad, que ha optado por mantener los 150 pero permitiendo incrementar los servicios, instalando un tercer baño destinado a personas con movilidad reducida.
En ese aspecto, Sendra ha dejado claro que esta opción permitirá a Gandia ofrecer a la clientela unos nuevos chiringuitos que serán «sostenibles y accesibles» porque «el hecho de que todo el mundo pueda tener acceso a ellos también es parte de la sostenibilidad», indicaba en conversación con Levante-EMV.
La tercera novedad está en la ubicación. Se extenderán, como ahora, por toda la playa Nord, pero deberán retrasarse unos metros para cumplir con la legislación y alejarse del punto que se conoce como «pleamar».
Un anteproyecto
Con estos elementos ya sobre la mesa, los técnicos empezarán a trabajar en la propuesta. Cabe recordar que, en la pasada legislatura, el departamento de Turismo presentó una propuesta de chiringuitos ecológicos, con imágenes virtuales de lo que, en principio, iban a ser los nuevos establecimientos. Respecto a esa cuestión, Sendra señalaba que se trataba de «un concurso de ideas», con infografías, por lo que el futuro diseño así como los materiales que se utilizarán se establecerán en el proyecto final.
En ese sentido, la edila de Turismo explicó que el consistorio ha presentado un anteproyecto en el que se aprecia cómo será el chiringuito en planta y en el que se pueden distinguir aspectos como la zona de pérgola, la cubierta, el punto en el que se encuentra la barra y otros aspectos.
Lo que queda por delante son meses de trabajo para redactar el proyecto de ejecución y, posteriormente, superar los plazos de la licitación para tratar de llegar a ese final de 2026 con el objetivo de que pueda estar todo preparado para el inicio del montaje de las casetas.
Paralelamente, el ayuntamiento sacará de nuevo a licitación la gestión de los nueve locales de la playa Nord para los siguientes años.
El de chiringuitos es uno de los servicios que más utilizan los visitantes de la ciudad, especialmente durante los meses de buen tiempo.
