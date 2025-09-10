Septiembre es el nuevo agosto: PortAventura World celebra el ‘second summer’ en la Costa Daurada
PortAventura World alarga el verano en la Costa Daurada con tres parques abiertos en septiembre, shows nocturnos y hoteles temáticos junto al mar.
En plena Costa Daurada, PortAventura World se convierte en el destino perfecto para alargar el verano. La tendencia del second summer (esa apuesta por extender las vacaciones más allá del calendario tradicional) se consolida cada año y transforma septiembre en un mes para seguir disfrutando de la luz dorada de la tarde, temperaturas más suaves y un ritmo más pausado que invita a saborear cada plan como si fuera el primero de las vacaciones.
Tres parques abiertos en septiembre
En este nuevo mapa del verano, PortAventura World es la combinación ganadora con sus tres parques abiertos durante septiembre. Cada día ofrece un plan distinto: la adrenalina y el entretenimiento de PortAventura Park, con atracciones y espectáculos icónicos; la velocidad de Ferrari Land; y la frescura de Caribe Aquatic Park, que mantiene sus puertas abiertas hasta finales de mes para disfrutar del sol mediterráneo en un enclave privilegiado junto al mar. Un “todo en uno” que une ocio, playa y relax sin renuncias.
Experiencias únicas dentro y fuera de los parques
El second summer en PortAventura sabe a paseos sin prisa por Far West, a perderse por Polynesia o a un atardecer en Mediterrània que se convierte en recuerdo. Todo ello con un ecosistema de alojamiento integral: seis hoteles temáticos de cuatro y cinco estrellas como el Hotel Gold River o el Hotel Mansión de Lucy, además de la oferta complementaria de Ponient Hotels by PortAventura World, situados estratégicamente cerca de las playas de Salou y Vila-seca. En conjunto, más de 3.300 habitaciones para escapadas en familia, en pareja o con amigos.
Shows y noches de verano inolvidables
Cada jornada culmina con el espectáculo FiestAventura 30 Aniversario, un show nocturno sobre el lago de Mediterrània que este año incorpora drones a su mezcla de agua, luz y música. Como exclusiva de este verano extendido, destacan también las Moonride Music Nights, con sus dos últimas citas el 30 de agosto y el 6 de septiembre, en las que el parque abrirá hasta la 1:00 h con animaciones temáticas y música en directo.
Mirando hacia adelante: llega Halloween
Aunque los días siguen siendo cálidos y el sol invita a apurar el verano, PortAventura World ya prepara nuevas sorpresas: las experiencias y ambientaciones de Halloween prolongarán la aventura mucho más allá de septiembre.
Quienes visitan el resort en estas fechas son auténticos expertos en rascar días al verano y en transformar cada instante en un recuerdo que perdura. Aquí, el verano no termina: ¡encuentra tu segunda oportunidad!
