Septiembre es el nuevo agosto: PortAventura World celebra el ‘second summer’ en la Costa Daurada

El second summer en PortAventura sabe a paseos sin prisa por Far West, a perderse por Polynesia o a un atardecer en Mediterrània que se convierte en recuerdo. Todo ello con un ecosistema de alojamiento integral: seis hoteles temáticos de cuatro y cinco estrellas como el Hotel Gold River o el Hotel Mansión de Lucy, además de la oferta complementaria de Ponient Hotels by PortAventura World, situados estratégicamente cerca de las playas de Salou y Vila-seca. En conjunto, más de 3.300 habitaciones para escapadas en familia, en pareja o con amigos.