Seis valencianas se sorprenden al llegar a Canarias: "¿Esto es Tenerife o el Polo Norte?"

Tenerife suele ser sinónimo de sol, playa y clima privilegiado, pero esto no es lo que le ha ocurrido a las seis jóvenes universitarias recién graduadas que decidieron celebrar su viaje de fin de carrera eligiendo esta isla como destino. La experiencia comenzó de forma muy distinta a lo esperado, según relata la creadora de contenido Patri Orduña, que narró en TikTok el primer día del viaje, que estuvo marcado por el frío, las nubes y mucha improvisación.