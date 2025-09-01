Seis valencianas se sorprenden al llegar a Canarias: "¿Esto es Tenerife o el Polo Norte?"
Las amigas celebraban su viaje de graduación en las islas y cuando aterrizaron en el aeropuerto de Tenerife Norte no se encontraron lo que esperaban.
Las Islas Canarias son conocidas por su espectacular clima cálido durante gran parte del año. Las playas de arena dorada y aguas cristalinas, el sol iluminando los paisajes volcánicos únicos, la rica biodiversidad y una amplia oferta cultural es lo que iban buscando estas seis amigas valencianas que al aterrizar en Tenerife se encontraron con algo diferente a lo que les habían prometido. A pesar del susto inicial, el día mejoró conforme pasaban las horas.
Tenerife suele ser sinónimo de sol, playa y clima privilegiado, pero esto no es lo que le ha ocurrido a las seis jóvenes universitarias recién graduadas que decidieron celebrar su viaje de fin de carrera eligiendo esta isla como destino. La experiencia comenzó de forma muy distinta a lo esperado, según relata la creadora de contenido Patri Orduña, que narró en TikTok el primer día del viaje, que estuvo marcado por el frío, las nubes y mucha improvisación.
Al aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, la sorpresa fue total: "¿Es Tenerife, el Polo Norte o Noruega?", bromeaba una de ellas al encontrarse un día bastante nublado y con frío que les dejó "flipando".
Las amigas fueron de norte a sur en busca del sol
Al recoger el coche de alquiler, las valencianas pusieron rumbo a Tacoronte para visitar el norte de la isla, donde pararon a desayunar. Aquí comenzó la primera sorpresa porque al pedir unas tostadas con tomate, les trajeron una rebanada de pan con una rodaja de tomate y aceite, sin restregar, como están acostumbradas.
Tras una breve parada turística en Tacoronte, porque "con el frío que hacía duramos poco", decidieron continuar hacia La Laguna, donde el día comenzó a mejorar. "En La Laguna ya salió el sol y hacía bastante calor". Después de hacer un freetour por la ciudad, les pareció "un lugar precioso".
Una comida en un guachinche por menos de 10 euros
Las amigas fueron a un guachinche que les recomendó el guía y a partir de ahí, les cambió la percepción de la isla. Patricia Orduña aseguraba que la comida estaba muy buena, y que el precio les sorprendió, porque les costó menos de 10 euros por persona.
Después de la comida, las valencianas subieron a varios miradores para disfrutar de las vistas del Teide, aunque su plan original era otro: "Realmente íbamos a una playa, estábamos de camino y fuimos parando para poder verlo. Al final nunca pisamos esa playa porque se murió una ballena y no podíamos bañarnos".
Al final del día, llegaron por fin al apartamento en el sur de la isla, en Costa Adeje, donde el tiempo fue mejor. "Parece un paraíso", decía una de ellas. Luego ya se prepararon para ver un atardecer en la playa y cenar tranquilamente en una noche tranquila.
Lo que comenzó con frío y decepción acabó con sonrisas y con un paisaje en el que "estaba todo precioso".
