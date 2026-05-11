La segunda casa de Chris Hemsworth (42 años) está en España y es un paraíso del surf: "Quitando Australia, es probablemente el siguiente lugar donde podría vivir"
Un pequeño pueblo escondido en el norte de España, y uno de los paraísos de los amantes del surf.
Existe un destino perfecto para cada viajero del mundo, un lugar que, sin querer, cumple con la lista completa de necesidades que hacen, no solo que disfrutes, también que quieras quedarte o, por el contrario, volver una y otra vez a reencontrarlo, siempre en los mismos sitios.
Este capricho no es novedad para la pareja de Chris Hemsworth y Elsa Pataki quienes, claro favorito, han elegido esta ciudad de España como su rincón del norte, un lugar que el australiano ya considera como su segunda casa.
La amabilidad, la gastronomía y las playas
Movido entre muchas otras cosas por la “amabilidad de la gente”, el actor de Thor y la actriz, modelo, productora y periodista española mantienen una atracción con Gipuzkoa que les trae de vuelta cada año para disfrutar de sus bondades.
“La comida es increíble”, expresaba Hemsworth en conversación con la revista GQ, al hablar de las virtudes de esta ciudad costera, y añadiendo, precisamente, la afición que encarna por el surf como el otro gran motivo de su amor por el País Vasco.
"Quitando Australia, San Sebastián es probablemente el siguiente lugar donde podría vivir ", admitía.
Pese a que mantiene su residencia habitual en Australia, su país de origen, la madrileña y su pareja vuelven de manera habitual al cantábrico español, y no es de extrañar que la belleza de esta ciudad histórica, además de su privacidad, les haya atrapado desde hace años.
Pareja de costumbres, su elección de alojamiento habitual es el Caserío Basalore en Hondarribia, una colorida ciudad costera amurallada, ubicada en el noroeste de la provincia, que apenas suma 17.000 habitantes en temporada baja .
Su entorno se compone por el Espacio Natural Protegido que recorre las marismas y zonas húmedas de integradas en las llamadas Marismas de Txingudi, declaradas Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la Red Natura 2000 europea, y encasilladas bajo la categoría internacional de Sitio Ramsar.
Además, cuenta con 700 metros de playa y una mole montañosa de 547, bajo el nombre de Monte Jaizkibel, quien flanquea el municipio hasta caer en el propio Cantábrico, en una suerte de acantilados y calas salvajes a sus pies, un enclave en el que, precisamente, se esconde el caserío Basalore.
Hondarribia: Patrimonio Histórico
El casco antiguo de Hondarribia está considerado Patrimonio Histórico bajo la categoría de Conjunto Monumental, otorgado y registrado por el Gobierno del País Vasco, y es que se trata de la villa amurallada mejor conservada de Gipuzkoa.
Con parte de sus murallas aun en pie, así como los baluartes en que se apoya, su fortificación abre paso al Castillo de Carlos V, una de las paradas obligatrorias en este pueblo de ensueño.
Junto a él, la Iglesia Parroquial y la PLaza de Armas, así como otros puntops de interés entre los que se sumen la Casa Casadevante, la Casa Ladrón de Guevara, la Iriarte, el Palacio Zuloaga o la Casa Consistorial de Hondarribia.
Y si quieres adentrarte en su historisa busca la Casa de Juana la Loca, hogar de la mal llamada loca, mujer de Felipe el Hermoso y futura Reina de Castilla, aunqeu no será dificil eamorarte de su entorno, un despliegue de color en cada fachada de la ciudad pesquera.
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