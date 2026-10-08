Sara Carbonero (42 años), sobre el pueblo monumental de Toledo donde están sus raíces: "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es partir para perseguir sueños"

Sara Carbonero ha sido una de las últimas mujeres en acompañar a Shakira en su ya mítico paseo de las lobas, una de las partes más esperadas en cada uno de los conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Dicho de un modo mucho más visual: es la entrada que hace Shakira al escenario de Macondo acompañada por un grupo de mujeres invitadas. Y la periodista ha sido una de las últimas en participar, junto a otras amigas como Isabel Jiménez o Paz Vega, entre otras. Y es que, para Shakira, ellas también son lobas: amigas leales y madres protectoras.

No son muchas las ocasiones que tenemos de ver a Sara en actos públicos, pero la amistad que la une con la cantante latina ha sido motivo más que suficiente para volver a aparecer en público, algo que no sucedía desde el fallecimiento de su madre el pasado mes de abril.

Sara Fernández García

Y es que la periodista es una mujer muy celosa de su intimidad, muy “hermética”, como ella misma ha comentado en alguna ocasión. Una cualidad que se acentúo, sobre todo, en aquel momento en el que se hizo pública su relación con el jugador del Real Madrid, Iker Casillas, como ella misma ha recordado durante su participación en ‘La Mesa’, el nuevo programa de Cristina Pardo en La Sexta.

El pueblo de la Catedral de La Mancha

Le gusta volver a su pueblo siempre que puede, a ese lugar donde están sus raíces. Y es que, aunque Sara Carbonero nació en Madrid, toda su infancia está vinculada a Corral de Almaguer, un municipio de apenas 5000 habitantes en la provincia de Toledo, a poco más de una hora de Madrid. “Soy muy de pueblo, y lo digo muy orgullosa”, como ella misma ha reconocido en alguna ocasión.

Corral de Almaguer, en Toledo / Wikimedia Commons

Un pueblo famoso por su rico patrimonio monumental, desde sus casas solariegas que evidencian un pasado ligado a la nobleza, a la iglesia parroquial, un templo gigantesco de estilo gótico tardío y renacentista plateresco construido entre los siglos XV y XVI. No es de extrañar que se la conozca con el sobrenombre de la catedral de La Mancha.

Un profundo amor al pueblo donde están sus raíces

En su caso, a diferencia de otros famosos como Alba Carrillo, cuyas raíces están escondidas en un pequeño pueblo de Ávila, Sara Carbonero no habla de su pueblo solo como el lugar donde pasaba los veranos o los fines de semana visitando a familiares. Sino que Corral de Almaguer es el lugar donde Sara estudió, donde hizo Bachillerato; de hecho, como publicaba El País en 2025, su promoción inauguró el instituto La Besana.

Un pueblo monumental lleno de casas nobiliarias / Wikimedia Commons

Hace solo unos meses, Sara recibía la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, y la periodista no dudó en dedicar buena parte de su discurso a hablar precisamente de sus raíces, como no podía ser de otro modo. En esa ocasión, llegó a decir que sus padres y sus abuelos le habían dado “unas raíces muy fuertes, un lugar a donde regresar, el sitio de mi recreo, donde soy más libre, mi pueblo, Corral de Almaguer”.

Y añadió: “Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños. Te vas pero algo queda para siempre, y en cada aventura sigue intacta la huella de Corral y de su gente”. No es de extrañar que sea el lugar al que acude cuando necesita recuperar fuerzas, acude hasta allí para disfrutar de un sencillo atardecer en la ermita del pueblo, con una caña bajo la torre de la iglesia y de un paseo por campo. Nada más.