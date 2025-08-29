Ni santos ni fortalezas: el nombre de este pueblo de Córdoba rinde homenaje a la ingeniería del agua

En comparación con otras de la provincia, la localidad es relativamente joven. Los primeros vecinos se asentaron entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Aunque no hay una teoría exhaustiva sobre el origen de la población, lo más verosimil, según el ayuntamiento local, es pensar que surgió tras la decisión de habitantes de Torremilano (hoy parte de Dos Torres) de asentarse en el lugar donde tenían sus viñas. Aquello tendría lugar en 1414 y la zona, conocida como Huerta del Crespo, se ubica en las afueras del actual municipio.