A la montaña, en chanclas: 5 modelos con suela de 'trekking'

Si eres un amante del senderismo y estas buscando el calzado perfecto para los meses de verano, has llegado al lugar indicado. Si te gusta practicar trekking durante la primavera y el verano la clave es ir lo más ligero posible. Optar por una mochila ligera donde entren un par de camisetas y unas sandalias, es una opción muy acertada. Hay quien piensa que las sandalias no son aptas para este tipo de caminatas, pero no es así. Las sandalias de trekking están específicamente diseñadas para andar por la montaña, es por eso que son muy duraderas y resistentes. Los pies están protegidos, cómodos y fresquitos. Además son fáciles de quitar y si por casualidad se mojan, se secan en un par de minutos.

Aquí van algunas sandalias que son perfectas para los aventureros:

Estas sandalias son una de las opciones más populares entre los senderistas debido a que tienen un buen diseño y además un precio bastante asequible. La puntera con protección y el sistema de cordones elásticos son dos puntos a favor ya que el pie estará bien protegido y no son muy complicadas de poner y quitar. La suela es resistente y aguanta las caminatas que le eches. Son muy cómodas y proporcionan estabilidad debido a su gran tracción. Se pueden lavar y como hemos dicho anteriormente, tienen una gran ventaja, se secan muy rápidamente.

Estas sandalias cuentan con un sistema de cordones elásticos con hebilla de liberación rápida, suela de goma y cintas de tobillo ajustable. Estan diseñadas para prevenir golpes en el talón y para proporcionar la mayor comodidad. Son muy ligeras y transpirables pero sin restarle protección a los pies.

Estas sandalias destacan por ser ligeras y livianas para más comodidad en la actividad. Su exterior está compuesto por un cuero natural muy resistente, con un sistema de cierre seguro para tener un buen ajuste. Además, sus cordones flexibles permiten un ajuste aún más a la medida y con mayor sujeción. La suela es ligera pero flexible, con una puntera reforzada para proteger los dedos. Otro factor mu importante de estas sandalias es la plantilla de EVA que sin duda garantiza una pisada cómoda y amortiguada.

Estas sandalias son mucho más abiertas que las que hemos visto anteriormente, son perfectas para cuando el clima es más cálido y se necesita una mayor transpirabilidad. Cuentan con un cierre optimizado para poner y quitar con mayor rapidez. Estas sandalias son muy cómodas porque cuentan con una mediasuela de EVA absorbente, un forro de neoprono para más sensación de acolchamiento y la tecnología Air Cushion para absorción de golpes.

Este otro modelo es una excelente opción para el senderismo en verano. Son ligeras, cómodas y transpirables. Cuentan con un cierre triple con correas de velcro, fabricadas con una tela suave y flexible para más comodidad. La plantilla está compuesta por cuero cómodo y de alta calidad.