Cómo saludar a personas de otros países europeos sin equivocarte.

En concreto, y como explican desde Business Insider, medio que difunde el trabajo de Preply, se trata de “una guía de etiqueta europea que se refleja en un mapa europeo para que sepas como actuar”. Por ejemplo, y si estás pensando en presentarte a todo el mundo con dos besos, has de saber que hay cuatro países en los que no deberías hacerlo bajo ningún concepto: son Dinamarca, Eslovenia, Estonia y Suecia. Da igual lo cool que veas a esa gente, el contexto de confianza en el que te encuentres o lo echado para adelante que seas. No lo hagas. El riesgo de que crees un momento incómodo para la otra persona y, en consecuencia, para ti, es demasiado alto. Respeta su flow.