El 23 de noviembre, en el Quai d'Orsay de París, La Liste presentó su edición 2027, una clasificación que cruza guías, críticas, prensa y opiniones de clientes de 74 países para dar a cada restaurante una nota sobre 100. La máxima, 99,5, solo la alcanzaron trece casas en todo el mundo, y entre ellas, junto a Guy Savoy en París, Le Bernardin en Nueva York o Da Vittorio en Brusaporto, aparece la de Martín Berasategui en Lasarte-Oria. Es el único restaurante español que comparte el primer puesto y repite la misma puntuación con la que el año pasado se convirtió en el primer español en entrar en el top 10 del ranking.

Martín Berasategui suma 12 estrellas michelín. / BERASATEGUI

El cocinero donostiarra, que tiene 66 años y lleva más de medio siglo entre fogones, recibe la noticia en la casa que abrió hace 33 años a las afueras de su ciudad, en un municipio que muchos conocen más por sus caballos y sus carreras de coches que por su cocina.

Adriana Fernández

Lasarte-Oria y la casa de Martín Berasategui

Lasarte-Oria se asienta entre las cuencas del Urumea y el Oria, a unos ocho kilómetros del centro de San Sebastián, y durante siglos fue un territorio disputado: perteneció a San Sebastián y más tarde pasó a ser un barrio de Hernani antes de convertirse en municipio. Hoy es una villa moderna con vistas sobre el valle del Oria y bien comunicada con Donostia por carretera y tren.

El restaurante está en la parte alta del pueblo, en la calle Loidi. Berasategui lo abrió en mayo de 1993 junto a su mujer, Oneka Arregui, y en sus primeros años funcionaba a la vez como restaurante y como salón de banquetes para bodas y celebraciones. Ocupa un caserío de líneas modernas con vistas al campo y una sala de unas 60 plazas rodeada de vegetación. La tercera estrella Michelin llegó en 2001 y desde entonces la casa no la ha perdido. Forma parte de Relais & Châteaux y es la cabecera de un grupo que hoy suma restaurantes en el País Vasco, Barcelona, Tenerife y otros destinos, lo que lo ha convertido en el cocinero español con más estrellas Michelin.

Interior del restaurante en Lasarte-Oria / BERASATEGUI

Desde San Sebastián son unos ocho kilómetros por carretera, aunque Lasarte-Oria tiene estación de tren, eso sí, ten en cuenta que el restaurante está en la parte alta por lo que lo más cómodo es subir en taxi o en coche. Ahora bien, si decides visitarlo, esto es lo que deberás tener en cuenta:

Horarios: cierra lunes y martes. Sirve comidas de miércoles a domingo de 13:00 a 14:15 y cenas a partir del jueves, de 20:30 a 21:30. El domingo solo abre a mediodía.

cierra lunes y martes. Sirve comidas de miércoles a domingo de 13:00 a 14:15 y cenas a partir del jueves, de 20:30 a 21:30. El domingo solo abre a mediodía. Precio: el menú degustación cuesta 345 euros sin maridaje y 540 con maridaje. También se puede comer a la carta.

el menú degustación cuesta 345 euros sin maridaje y 540 con maridaje. También se puede comer a la carta. Reserva: con la nueva puntuación conviene reservar con mucha antelación y confirmar las fechas de cierre por vacaciones de invierno antes de planear el viaje.

La comida en Lasarte mantiene algo poco habitual entre los restaurantes de su categoría, una carta abierta al comensal junto al menú degustación. En ambos conviven los platos de siempre, como el milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde, con otros más recientes como la merluza asada a la brasa. El menú suele arrancar con una ventresca ahumada con bergamota, apio, cacao y menta, sigue con un txipirón en texturas que condensa el sabor del guiso vasco tradicional, y no falta el dúo de calamar y su tinta. La sala la dirige su yerno, José Manuel Borrella, que es también el sumiller de la casa.

Plato de anguila en el restaurante. / BERASATEGUI

Del Bodegón Alejandro al Gran Premio de Lasarte

La historia del cocinero empieza en el Bodegón Alejandro, la casa de comidas familiar en la Parte Vieja de San Sebastián, donde consiguió su primera estrella Michelin. Antes había pasado por los obradores de Jean-Paul Heinard en Baiona y André Mandion en Anglet, y esa formación en pastelería explica la precisión con la que construye sus platos salados, por capas y con medidas exactas. El logotipo del restaurante reproduce su propia firma manuscrita como homenaje a su padre, y él mismo suele definirse como un "transportista de felicidad".

Solomillo en el restaurante Berasategui. / BERASATEGUI

Lasarte-Oria tiene su propia historia, mucho más ruidosa. Entre 1923 y 1935 el pueblo albergó el Circuito de Lasarte, un trazado de casi 18 kilómetros por carreteras de Lasarte, Andoain, Urnieta y Hernani donde se disputaron el Gran Premio de San Sebastián y el Gran Premio de España. Por sus curvas pasaron Bugatti, Alfa Romeo, Maserati y Mercedes, y pilotos como Louis Chiron, Achille Varzi, Tazio Nuvolari o Rudolf Caracciola; en la carrera del 22 de septiembre de 1935 se contaron más de 150.000 espectadores. La Guerra Civil acabó con las competiciones, pero el recuerdo sigue en el callejero, con el Paseo del Circuito y la calle Tribunas, que recuerda dónde estaban las gradas. A las afueras está también el hipódromo de San Sebastián, inaugurado en 1916 y conocido por todos como el Hipódromo de Lasarte, que en la primera mitad del siglo XX fue lugar de reunión de la alta sociedad que veraneaba en Donostia.

Exterior del restaurante. / BERASATEGUI

La Liste, por su parte, lleva una década publicándose en Francia con la idea de reducir la gastronomía mundial a una sola cifra, ponderando cientos de guías y críticas de todo el mundo. Su cofundador y editor jefe, Jörg Zipprick, resumió así el peso de la cocina española en la edición 2027: "La fortaleza de España reside en su gran variedad". España coloca este año 77 restaurantes en el Top 1.000, ocho más que en 2026, y 25 entre los 300 primeros.

Más mesas españolas en La Liste 2027

Justo detrás de Martín Berasategui, la representación española en el tramo más alto de La Liste 2027 confirma el músculo de nuestra alta cocina con nombres imprescindibles y puntuaciones muy ajustadas:

El Celler de Can Roca (Girona), 99 puntos: el segundo español mejor clasificado.

Arzak (San Sebastián), Azurmendi (Larrabetzu) y DiverXO (Madrid), 98,5 puntos: empatados en el siguiente escalón.

El Cenador de Amós (Villaverde de Pontones) y Cocina Hermanos Torres (Barcelona), 98 puntos: el cántabro es el que más sube, dos puntos y medio respecto a 2026.

Atrio (Cáceres), 97,5 puntos: sube un punto respecto al año pasado.

Lasarte (Barcelona), 97 puntos: el tres estrellas de Berasategui en el hotel Monument, dirigido por Paolo Casagrande.