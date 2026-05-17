La ruta de senderismo que todo el mundo debería hacer, según Jesus Calleja (61 años): "Galicia es el lugar donde el verde tiene mil matices diferentes"

Jesús Calleja conoce cada metro cuadrado de su Castilla y León natal, y por ello habla tanto de todos los pueblos, rutas de senderismo y rutas gastronómicas que se pueden hacer en la región, pero también es un apasionado de otros puntos de nuestra geografía como Galicia.

La última nieve en el pico en primavera / Istock

En Os Ancares, la carretera atraviesa bosques húmedos, pueblos diminutos y laderas cubiertas de vegetación antes incluso de comenzar a caminar. Fue precisamente este paisaje el que llamó la atención del aventurero, que ha hablado en distintas ocasiones de la fuerza natural del territorio. El presentador ha destacado especialmente la variedad de verdes, la sensación de aislamiento y la conservación del paisaje natural.

Adriana Fernández

Piornedo, la pequeña aldea gallega donde empiezan muchas de las rutas más famosas de Os Ancares

Una de las rutas más conocidas de esta zona es la subida al Pico Mustallar desde la pequeña aldea de Piornedo, un recorrido de montaña que atraviesa algunos de los paisajes más aislados y menos alterados del noroeste peninsular. La ruta arranca en esta aldea lucense situada a más de 1.100 metros de altitud.

El pueblo es conocido sobre todo por conservar varias pallozas tradicionales, unas construcciones de origen prerromano con cubiertas de paja que durante siglos formaron parte habitual de la arquitectura de montaña gallega. Algunas siguen perfectamente conservadas y se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Os Ancares porque a día de hoy no son tan fáciles de encontrar.

Piornedo / Istock

Además de esta peculiaridad, y a diferencia de otras zonas rurales mucho más transformadas por el turismo, Piornedo mantiene todavía una sensación bastante aislada por rodearse de montañas, praderas y bosques atlánticos donde apenas se ven grandes construcciones modernas.

Pero sigamos con la ruta. Desde Piornedo comienza la ascensión hacia el Pico Mustallar, que con 1.935 metros es una de las montañas más altas de la provincia de Lugo. La ruta atraviesa primero zonas de pasto y pequeños caminos de montaña antes de ganar altura sobre un paisaje cada vez más abierto. Durante buena parte del recorrido tienes unas vistas espectaculaes sobre valles glaciares, laderas cubiertas de brezo y bosques que cambian bastante según la época del año.

Lo que lo hace aún más interesante es que, además de esa mezcla entre paisaje atlántico y alta montaña, es habitual que en la ruta te encuentren con cambios rápidos de niebla, humedad y temperatura a medida que asciendes al pico. Esto pasa en cualquier época del año, incluso en verano, pero si vas en otoño, añades el atractivo de los tonos rojizos y amarillos de la vegetación. Un regalo para los ojos. Y si te pilla un día despejado, desde la cima tienes amplias panorámicas sobre las montañas de Lugo, León y buena parte de la Cordillera Cantábrica.

Si están pensando en hacer la subida al Mustallar, ten en cuenta que no está considerada una ruta técnicamente complicada para senderistas habituados a caminar en montaña, pero sí que hay desnivel y el tiempo es cambiante, por lo que hay que ir preparado.