Rubén Jiménez, el vecino más joven de un pueblo de Soria con 11 habitantes: "Los niños deberían tener pueblo, es una gran libertad"

La despoblación, o la llamada España vaciada, ya es un problema que afecta a gran parte del interior peninsular, más de la mitad de los municipios pierden sus habitantes debido al éxodo rural del siglo XX, la baja natalidad y la falta de servicios básicos, son un gran indicativo para incentivar este problema. En otras zonas de la península como Barcelona y Madrid, existe una alta concentración de población, y en otras zonas como Teruel, Soria, Cuenca, Ávila y Asturias, la falta de ciudadanos empieza a ser un problema muy importante.

Adriana Fernández

Rubén Jiménez es el vivo ejemplo de ello, el habitante más joven de Portillo de Soria, un pequeño pueblo perteneciente a la provincia de Soria que cuenta con tan solo 11 habitantes. Rubén siempre lo ha tenido claro y es que gracias a una entrevista del canal de Youtube “Vive tu pueblo”, nos ha compartido su experiencia y las dificultades a las que se encuentra tras habitar en un pueblo deshabitado, aunque él siempre ha amado su pueblo, “a mí desde bien pequeño me ha gustado el pueblo y me sigue gustando”.

Portillo de Soria / Komoot/Kornchi

“Que tengan trabajo y que le venga de familia, si no, no hay otra circunstancia que te haga sujetarte en el pueblo”

Rubén estudió la carrera de Periodismo en Soria, aunque eso no le hizo cambiar de opinión y despedirse de su pueblo natal. Actualmente, cada vez son menos jóvenes los que deciden apostar por el mundo rural y poder vivir de ello, “que tengan un trabajo aquí y que le venga de familia, si no no hay otra circunstancia que te haga sujetarte en el pueblo” explica Rubén en la entrevista para el canal de Youtube. En verano y puentes son muchos los que deciden pasar unos días en el pueblo y disfrutar de la naturaleza, los niños, y la masificación por las fiestas hace que este pequeño pueblo olvidado, vuelva a revivir, “los niños deberían de tener pueblo, es una gran libertad”.

Portillo de Soria / desdeSoria

Mantener o vivir de un pueblo deshabitado es algo muy complicado, sus principales fuentes son de agricultura y ganadería, en total solo hay un ganadero y en resto se encarga de las tareas en el campo. Sin internet, sin asistencia médica y tampoco carreteras acondicionadas para poder ir a pueblos cercanos, este pueblo de Soria convive con una situación inhumana y una soledad total. Para Rubén el futuro de los pueblos cada vez es peor y más oscuro, sin dudarlo, si pudiera empezar a cambiar algo serían los impuestos y donde van destinados, “muchos de los impuestos que pagamos no se ven reflejados en las zonas rurales, si yo estuviera en un cargo de la diputación, sería lo primero que cambiaría”

Iglesia de San Miguel de Arcangel / guiadesoria.es

Un paseo por Portillo de Soria

Este pequeño municipio de Soria ofrece una visión de la vida tradicional de los pueblos españoles, caracterizada por su ambiente tranquilo, edificios históricos y estructuras antiguas merecedoras de ver. La ruta no puede empezar por otro lugar, que el monumento más emblemático del municipio, la iglesia de San Miguel de Arcángel, un templo de estructura tradicional castellana que destaca por su sobriedad y conserva elementos de interés junto con su famoso retablo mayor.

Portillo de Soria / Komoot/ oliver Poulenard

Ubicada a las afuera, pero otro de los puntos a destacar, la ermita de la Virgen de los Silos, una construcción devocional vinculada a la tradición local e históricamente a las labores agrícolas y para terminar no puede faltar una visita a las rubias del Palacio del Marqués de Zafra, restos arquitectónicos de la antigua casa señorial de la zona que tuvo el municipio dentro del antiguo marquesado.