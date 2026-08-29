Rozalén y el pueblo de Albacete repleto de cascadas en el que creció: “Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero”

Rozalén nació en Albacete, pero su infancia está muy ligada a Letur, el pueblo de su madre en plena Sierra del Segura. Allí sigue encontrando algo que parece cada vez más difícil de conservar: tiempo para estar con los suyos y volver a reconocer a la gente de siempre. Por eso, al anunciar su descanso de los escenarios, confesó: “Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente”.

Allí creció, paseó por sus calles y encontró buena parte de la inspiración que después llevaría a sus canciones. Ella misma lo ha contado al recordar aquellos años, como bien dijo en el pregón que dio en unas fiestas: “Soy de pueblo. Soy de Letur y no puedo sentir más orgullo”. Y añadió: "Criarse en un pueblo, a día de hoy, es nacer en libertad y adquirir esos valores que tanto se alejan de los que la sociedad moderna nos impone. Aquí descubrí la inspiración y aprendí que pasar horas mirando el horizonte no es perder el tiempo”.

Martín Álvarez

Y si lo dice Rozalén, habrá que hacerle caso. Te animanos a hacer una pequeña escapada a esta villa de montaña de calles estrechas y empinadas, con un casco histórico de herencia andalusí y una relación con el agua que aparece en fuentes, acequias, pozas y cascadas. En algunos puntos aparecen arcos, pasadizos y pequeñas plazas que mantienen la imagen tradicional de la localidad.

Letur, el pueblo-refugio de Rozalén. / Istock

En 1983, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el valor de su arquitectura y de su trazado urbano. La herencia andalusí se aprecia especialmente en la estructura de las calles y en la importancia que tuvo el agua para organizar la vida de la población. No hace falta que te lo contemos, porque si hay algo que define a Letur es precisamente el agua y eso lo notarás en cuanto pongas un pie allí. El municipio está atravesado por pequeños cursos y sistemas de acequias y cuenta con varios lugares donde el agua forma pozas y saltos. Uno de los más conocidos es el Charco Pataco, una zona de baño natural con cascadas, cuevas y puentes situada muy cerca del casco urbano.

Letur es el pueblo donde Rozalén vuelve a ser María de los Ángeles. / Istock

No hace falta que te alejes demasiado del pueblo para dar con ese paisaje. El agua aparece integrada en el propio recorrido y es fácil pasar de una calle de casas blancas a un rincón mucho más verde en apenas unos minutos.

Una villa de herencia andalusí encaramada a la montaña

El agua es la protagonista, pero no es la única razón para recorrer Letur. Su casco histórico tiene una personalidad muy marcada y buena parte del atractivo está en caminar sin objetivo simplemente siguiendo las calles que suben y bajan por la ladera. Como decíamos, el trazado conserva elementos asociados a la antigua villa andalusí, como calles estrechas y sistemas tradicionales de conducción de agua.

Calle antigua en la ciudad de Letur, Castilla La Mancha / Istock

Entre los edificios que tienes que buscar en tu visita está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XV y XVI y vinculada a la Orden de Santiago.

También merece la pena salir del entramado de calles y buscar las vistas hacia el entorno. Letur está rodeado por un paisaje de barrancos, montañas y vegetación que merece la pena descubrir. Como la localidad se encuentra en el entorno de la Sierra del Segura y cerca de los paisajes de los Calares del Mundo y de la Sima, tras dar una vuelta por el pueblo puedes animarte a hacer una excursión por la naturaleza.

Cascada en la localidad de Letur / Istock / ROBERTO Fernandez

El festival que Rozalén llevó hasta su pueblo

La relación de Rozalén con Letur también ha tenido una consecuencia muy visible para el municipio: LeturAlma. El festival nació en 2016 impulsado por la cantante con la intención de llevar música y actividades culturales hasta su pueblo y, al mismo tiempo, reivindicar la vida rural.

Según recogieron los medios locales por entonces, Rozalén lo explicaba de una manera bastante clara: “El objetivo es organizar un festival que fomente la vida en el pueblo, en el mundo rural”. La idea no era simplemente montar conciertos, sino conseguir que gente de fuera se acercara a conocer Letur y su forma de vida.

Fuente en Letur. / Istock

El proyecto nació además con una preocupación que comparten los vecinos de la España vaciada. La cantante advertía de la progresiva despoblación de estos municipios y señalaba problemas como el futuro del colegio o la distancia hasta determinados servicios. LeturAlma buscaba precisamente poner el foco en esa realidad y atraer visitantes a un lugar que, según sus propias palabras, tenía mucho más que ofrecer de lo que podía parecer desde fuera. El festival es ahora una cita anual que lleva música, teatro y otras actividades a las calles y plazas del municipio. Y, más allá de los conciertos, ha servido para que mucha gente conozca Letur por primera vez.