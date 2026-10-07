Rosalía, sobre el pueblo de Barcelona rodeado de viñas donde se crio: "Crecí en un pueblo donde el flamenco no formaba parte de la cultura popular, así que para mí fue algo que tuve que buscar”
De las calles de Sant Esteve de Sesrovires al éxito global: la historia que dio origen al fenómeno de Rosalía.
De empezar con el “no” del jurado de “Tú sí que vales” a en 2017 lanzar su primer álbum de estudio “Los Ángeles” y convertirse en un éxito internacional. Rosalía Villa Tobella, mejor conocida como “La Rosalía”, es una de las artistas españolas más influyentes en el panorama musical. Pero su carrera no fue expresamente fácil, desde pequeña nació y se crio en Sant Esteve de Sesrovires, un pueblo de la Comarca del bajo Llobregat en Barcelona: "Vengo de un lugar cerca de Barcelona. Crecí en un pueblo donde el flamenco no formaba parte de la cultura popular, así que para mí fue algo que tuve que buscar, entender y estudiar profundamente", confesó en una entrevista para Apple Music.
Se formó en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde la cantante recibió clases de flamenco y perfeccionó sus dotes vocales e instrumentales. A sus 13 años, algo de ella cambió cuando en una salida con sus amigos en el parque escuchó al gran Camarón de la isla, a pesar de que siempre había sido una niña muy talentosa, le encantaba cantar y bailar, desde ese momento algo cambio dentro de ella, el flamenco era algo desconocido, pero empezó a adoptarlo llegando a hacerlo suyo como podemos ver en muchas canciones suyas como “El mal querer”.
El pueblo que vio crecer a la “despechá”
Visitar Sant Esteve de Sesrovires es visitar los lugares por los que la cantante catalana creció, donde empezó su gusto por la música y el baile y donde empezaron sus primeros proyectos. Aunque sea un pueblo pequeño, cuenta con un gran valor patrimonial y rincones con mucha historia. En pleno corazón de la villa se encuentra la Iglesia Parroquial de San Esteve, un edificio neogótico de finales del siglo XIX, diseñado por el arquitecto Josep Domènech i Estapà, fue construido sobre las bases de los antiguos medios medievales y destaca por sus dos torres gemelas en la fachada.
En la villa, encontrarás una serie de famosas construcciones tradicionales como Can Julia, una preciosa masía del siglo XV rodeada de jardines y la Masia Bach, un majestuoso palacete de principios del siglo XX ligado a los orígenes vitivinícolas de la zona, además si paseas por el pueblo encontrarás antiguas cruces protegidas, como la del carrer dels Germans Bach o la del camí del Cementiri, muy famosas en el pueblo catalán.
Un auténtico placer catalán
La gastronomía de Sant Esteve de Sesrovires destaca por su auténtica cocina tradicional catalana, platos caseros y carnes a la brasa. Al estar rodeado de naturaleza y viñedos, los restaurantes locales apuestan por los productos de proximidad, huertos propios y maridajes con los vinos y cavas de la comarca. No puedes no probar sus guisos tradicionales como las mandonguilles amb sèpia, albóndigas con sepia, el trinxat de la Cerdanya, caracoles en salsa o los emblemáticos canelones festivos.
El Dato
Si los visitas en invierno o primavera, no te pierdas las parrilladas de calçots con salsa romesco y las alcachofas a la brasa
Y para los más dulzones, la crema catalana con una capa crujiente de azúcar quemado es, sin duda, el postre por excelencia, junto al famoso mel i mató, un queso fresco de cabra o vaca servido con un buen chorro de miel local, un clásico ligero y delicioso.
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