Roma cobrará dos euros a los turistas que visiten la Fontana de Trevi a partir del 1 de febrero

Las autoridades romanas han justificado su decisión como una iniciativa que responde a la necesidad de "conservar, proteger y mantener" el "extraordinario patrimonio" de la ciudad, sobre todo en vista del agotamiento de los fondos europeos que la capital italiana ha usado en los últimos años para renovarse, según ha precisado el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. "Hemos regenerado partes importantes de la ciudad, pero debemos plantearnos cómo continuar este trabajo de protección y conservación", ha añadido Smeriglio. Además, es necesario "recordar siempre" que Roma, "además de ser una ciudad de turistas y de peregrinos, es una ciudad de habitantes, de personas de carne y hueso", ha reflexionado.