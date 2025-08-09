Ni Rodas ni Samil: un portugués en Galicia descubre la playa con el agua más «caliente y cristalina» cerca de Vigo
Este arenal es todo «un paraíso escondido».
Está claro que Galicia es un paraíso natural que brilla especialmente durante la temporada de verano. Sus centenares de playas (de las cuales, 108 cuentan con bandera azul) reciben cada año a millares de bañistas, tanto gallegos como de otras partes de España y el mundo, que disfrutan de su arena fina, sus aguas limpias o sus chiringuitos.
Cada verano parece que su popularidad aumenta, lo que ya trajo el pasado verano conflictos sobre el modelo turístico para Galicia y las críticas a la masificación. Y mientras esta nueva temporada estival arranca a la espera de sus efectos y cifras de visitantes, los primeros turistas ya llegan a la costa.
El portugués Vinicius Amancio ha compartido en TikTok (@viniamaciio) el descubrimiento de un «verdadero paraíso escondido en Galicia», una arenal a media hora de Vigo de agua «caliente y cristalina»: la playa Tulla.
Así es la playa de Tulla
La playa de Tulla se encuentra en el municipio de Bueu, en plena comarca de O Morrazo, y está bañada por la ría de Pontevedra.
Vinicius destaca la calidad y la temperatura del agua (de hecho, su reclamo para recomendar la playa es «si quieres huir de las aguas heladas de Portugal») y explica que para llegar hasta ella hace falta recorrer un sendero a pie.
«El agua en España es tan gustosa que una vez entras ya no quieres salir más», afirma también el joven.
La playa de Tulla destaca también por su entorno natural, con un frondoso pinar justo en sus alrededores, y por contar con zonas para nudistas. Durante el verano dispone de chiringuitos para disfrutar de un helado o un refresco entre chapuzón y chapuzón y hay 'leira parkings' en los aledaños para dejar el coche.
