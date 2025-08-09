Ni Rodas ni Samil: un portugués en Galicia descubre la playa con el agua más «caliente y cristalina» cerca de Vigo

Está claro que Galicia es un paraíso natural que brilla especialmente durante la temporada de verano. Sus centenares de playas (de las cuales, 108 cuentan con bandera azul) reciben cada año a millares de bañistas, tanto gallegos como de otras partes de España y el mundo, que disfrutan de su arena fina, sus aguas limpias o sus chiringuitos.