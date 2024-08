Roanoke, un nombre y 7 lugares diferentes: de la estrella del sur a islas de ensueños

Para empezar, como si no tuviéramos poco con siete pueblos que se llaman Roanoke, este se encuentra en el valle de Roanoke, y el río Roanoke pasa por la ciudad. Fue fundado como "Big Lick" debido a un gran afloramiento de sal, y cambió su nombre a Roanoke en 1884, al obtener la condición de ciudad con la llegada del ferrocarril a la zona. Es conocido como "Star City of the South" por su famosa estrella luminosa en la cima de Mill Mountain, la construcción iluminada en esta forma más grande del mundo.