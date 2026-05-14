Cada vez más viajeros cambian el roaming por esta eSIM con cobertura global: se activa al instante y evita las tarifas sorpresa

Cuando organizamos una escapada internacional, solemos dedicar horas a comparar hoteles o a buscar el mejor restaurante de la ciudad. Sin embargo, hay un factor que puede arruinar cualquier plan: quedarte colgado sin conexión en el momento más inoportuno. Los meses de verano son la época perfecta para hacer ese viaje soñado, y en pleno 2026, depender del Wi-Fi de un hotel o arriesgarse con las facturas del operador de siempre ha dejado de tener sentido.

Si ya estás con los últimos preparativos para tus vacaciones, tienes que conocer la tecnología que ha jubilado a las tarjetas de plástico. La eSIM de Ubigi se ha convertido en el aliado de quienes viajan por todo el mundo buscando comodidad y, sobre todo, no pagar de más. Además, si quieres empezar con buen pie, puedes usar el cupón VIAJAR10 para obtener un 10% de descuento en tu primera compra.

Consigue un 10% de descuento en tu eSIM Ubigi con el cupón VIAJAR10

La eSIM permite usar WhatsApp, Google Maps o Instagram en cualquier destino. / Diana Serrano

Olvida el roaming y las complicaciones técnicas

La mayoría de los viajeros se dividen hoy en dos grupos: los que sufren buscando contraseñas en cafeterías y los que ya navegan con una eSIM. Hablamos de una tarjeta virtual que se instala en el móvil en cuestión de segundos. No hay que abrir el teléfono ni andar cambiando piezas diminutas, simplemente eliges tu destino, escaneas un código QR y ya tienes datos.

Es importante destacar que la eSIM de Ubigi está diseñada específicamente para datos. Esto significa que, aunque no permite llamadas de voz tradicionales o SMS, te da total libertad para usar WhatsApp, Google Maps, Instagram o cualquier app que necesites. Es la alternativa más inteligente para evitar las tarifas abusivas de roaming que todavía aplican muchas operadoras al salir de nuestras fronteras.

Viajar con datos desde el primer minuto evita depender del Wi-Fi en el extranjero. / Diana Serrano

Por qué Ubigi marca la diferencia este verano

A diferencia de otras opciones que solo revenden servicios, Ubigi es un operador móvil virtual completo con infraestructura propia, respaldado por la experiencia del Grupo NTT y Transatel. Esto se traduce en una señal mucho más estable y segura, algo vital cuando estás en la otra punta del mundo.

Si estás ultimando los detalles de tu maleta, estas ventajas te interesan:

Navegación a máxima velocidad: ofrecen cobertura 5G en más de 65 destinos, para que no notes diferencia con la fibra de tu casa.

ofrecen cobertura 5G en más de 65 destinos, para que no notes diferencia con la fibra de tu casa. Datos sin preocupaciones: si eres de los que no para de subir vídeos o necesita consultar mapas constantemente, tienes planes de datos ilimitados en más de 90 destinos.

si eres de los que no para de subir vídeos o necesita consultar mapas constantemente, tienes planes de datos ilimitados en más de 90 destinos. Activación automática con SmartStart: puedes comprar tu plan hoy mismo, pero el tiempo no empieza a correr hasta que aterrizas y tu móvil se conecta a la red local. Tienes hasta 6 meses para usarlo desde que lo adquieres.

puedes comprar tu plan hoy mismo, pero el tiempo no empieza a correr hasta que aterrizas y tu móvil se conecta a la red local. Tienes hasta 6 meses para usarlo desde que lo adquieres. Comparte tu internet: si viajas en pareja o con amigos, puedes compartir tus datos con otros dispositivos sin que la compañía te ponga trabas.

Viaja conectado en más de 200 destinos con Ubigi

Consultar rutas, mapas o reservas durante el viaje sin pagar roaming. / Diana Serrano

¿Cuál es tu próximo mapa?

Este 2026 los destinos estrella están muy claros. Desde el futurismo de Japón o Corea del Sur hasta la inmensidad de Estados Unidos o la calma de Tailandia. También hay quien prefiere el sol de República Dominicana o Puerto Rico. Lo bueno es que Ubigi cubre unos 200 destinos, por lo que es difícil que tu ruta se quede fuera.

En cuanto a las tarifas, son realmente competitivas. Por poner ejemplos reales: puedes moverte por Estados Unidos con un plan de 3GB por unos 14€, o explorar Japón con opciones que arrancan en los 8€. Si tu plan es recorrer varios países, existen bonos regionales que te cubren todo el trayecto con una sola instalación. Y no olvides aplicar el 10% de descuento con el cupón VIAJAR10 para que el precio sea todavía más bajo.

Compra tu eSIM Ubigi con un 10% de descuento

La eSIM de Ubigi se instala en segundos y permite navegar nada más aterrizar. / Diana Serrano

Cómo tener internet antes de despegar

El proceso es tan sencillo que parece magia. No necesitas ser un experto en tecnología:

Elige tu plan en la web de Ubigi según los días que vayas a estar fuera. Introduce el cupón descuento VIAJAR10 en el carrito para activar tu rebaja. Instala la eSIM siguiendo las instrucciones que recibirás por email o a través de su app. Cuando llegues a tu destino, desactiva el modo avión y... ¡listo! Ya estás conectado.

Además, su aplicación móvil es gratuita y accesible incluso si te has quedado sin saldo, por lo que podrás recargar en cualquier momento sin necesidad de buscar un Wi-Fi desesperadamente. Viajar es libertad, y no hay nada que dé más tranquilidad que saber que tienes el control de tu conexión en la palma de tu mano.

Consigue un 10% de descuento en tu eSIM Ubigi con el cupón VIAJAR10

Noticias relacionadas

Este verano, olvídate de las sorpresas en la factura y disfruta de cada rincón del mundo con tu eSIM de Ubigi.