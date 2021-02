'Road trip' por España (VIII): el Valle de Cabuérniga

La ruta

El Real valle de Cabuérniga es uno de los enclaves rurales más conocidos de Cantabria por la belleza de sus paisajes y sus pueblos, pero hay un dato que no deja lugar a dudas de que esta es una ruta interesante: es uno de los sitios favoritos de los cántabros para tomarse el famoso cocido montañés.

El coche

En esta serie de road trips aprovechamos para mostrarte novedades del mundo del motor, y no siempre tienen por qué ser últimos modelos. En este caso, se trata de una nueva manera de comprar un coche. “A golpe de clic por internet y desde el sofá de casa: lo recibes en tu misma puerta en 48 horas”, nos cuentan los responsables de Clicars, una ‘startup’ española que apenas lleva un año activa y algunos ya denominan “el Amazon de los coches”.

A nosotros nos permitieron vivir la experiencia en primera persona, y lo cierto es que lo ponen muy fácil, más aún en esta época que estamos viviendo, en la que no es tan fácil ir a ver modelos de concesionario en concesionario. Directamente, elegimos el que nos gusta de un enorme catálogo de coches nuevos y seminuevos (de uno a cinco años) y en unos pocos ‘clics’ de ratón (que incluye el contrato de compraventa) ya teníamos el coche en la puerta. ¿Lo mejor? Te dan 15 días para que lo pruebes y, si no te convence, lo devuelves sin dar explicaciones. Parece arriesgado, pero lo cierto es que no les está saliendo mal la jugada: ya llevan más de 10.000 coches vendidos, y solo en diciembre, uno cada cinco minutos.

Nosotros elegimos el flamante Mini Countryman que ves en la foto, y con él nos hicimos este road trip.

¡Arrancamos!

Partimos de Cabezón de la Sal, un pueblo que se llama así por la mina de sal que allí se ubica, desde la época de los romanos. Antes de zarpar conviene visitar el Palacio de la Bodega, una típica casona-palacio escudada del siglo XVIII y la iglesia San Martín de la misma época, con un bonito estilo barroco-montañés.

Tomamos la nacional N-623 en dirección Reinosa y el valle de Cabuérniga, y a solo tres kilómetros nos encontramos con la bella localidad del Carrejo. Como anécdota: en la Posada del Carrejo fue donde se alojó Nicole Kidman durante el rodaje de la película Los otros, de Alejandro Amenábar.

Seguimos la carretera hasta Ruente, donde merece la pena parara contemplar su puente romano y su famosa Fuentona, una pequeña cueva declarada Punto de Interés Geológico de la que mana agua de forma intermitente, por lo que leyenda dice que ahí dentro vive una bruja que decide cuándo la surgencia debe ser caudalosa y cuando debe estar seca. Seguimos la carretera y pasamos por Barcenillas, donde está la casona de Calderón de la Barca.

Nuestro siguiente destino es el puerto de Palombrera, pero antes nos desviamos brevemente a Barcena Mayor, posiblemente el pueblo más bello de la zona, que te transporta, como si fuera una máquina del tiempo, a la era medieval.

Tomamos el puerto de Palombrera. Si te gusta patearte el campo, desde aquí salen multitud de rutas de senderismo de diversas dificultades y duraciones. Solo así podrás admirar ‘in situ’ de los bucólicos hayedos y robledales de la Reserva de Saja.

Nuestra última parada es a 20 kilómetros de allí, en Carmona, ya fuera del valle. Se trata de otra bellísima aldea medieval perfectamente conservada, donde, además de disfrutar de sus callejas empedradas, podrás, por fin, comerte un merecido cocido montañés en la posada El Puente.