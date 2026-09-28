Los ritmos caribeños en Puerto Viejo de Talamanca acompañan la búsqueda del quetzal
Emprendemos una expedición secreta por Costa Rica para seguir el rastro de dos de las especies más fascinantes del planeta. Aquellos que completen el recorrido y las encuentren entrarán en el sorteo de un viaje a Costa Rica. ¡Adelante, aventureros!
Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!
Música reggae, bicicletas desfilando por caminos de tierra, casas de madera entre palmeras y mucho color. Acabamos de llegar al Caribe sur de Costa Rica. El aire huele a cacao y la amabilidad tica se hace aún más evidente aquí.
Una mujer saluda desde un puesto de frutas. Entablamos una conversación con ella. Nos cuenta que pertenece a la comunidad Bribri, muy conectada espiritualmente a la naturaleza, y que hace unos días, durante una tormenta, vio un pájaro que nunca antes había visto. Le mostramos una foto de un quetzal y asiente.
Cuando cae la tarde, decidimos perdernos por un sendero flanqueado por árboles tropicales donde descansan perezosos y sobrevuelan tucanes. De pronto, varias ranas de ojos rojos aparecen sobre las hojas más cercanas al camino.
–Siempre aparecen antes de las grandes lluvias –comenta un lugareño.
A la mañana siguiente dos personas nos recomiendan seguir dos caminos diferentes:
Un pescador pide que vayamos a Cahuita para ver sus manglares.
Una bióloga asentada en la zona insiste que las montañas de Turrialba pueden explicar el comportamiento de las aves.