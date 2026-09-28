Los ritmos caribeños en Puerto Viejo de Talamanca acompañan la búsqueda del quetzal

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Música reggae, bicicletas desfilando por caminos de tierra, casas de madera entre palmeras y mucho color. Acabamos de llegar al Caribe sur de Costa Rica. El aire huele a cacao y la amabilidad tica se hace aún más evidente aquí.

Una mujer saluda desde un puesto de frutas. Entablamos una conversación con ella. Nos cuenta que pertenece a la comunidad Bribri, muy conectada espiritualmente a la naturaleza, y que hace unos días, durante una tormenta, vio un pájaro que nunca antes había visto. Le mostramos una foto de un quetzal y asiente.

La playa en Puerto Viejo de Talamanca / Unsplash / Trail On

Cuando cae la tarde, decidimos perdernos por un sendero flanqueado por árboles tropicales donde descansan perezosos y sobrevuelan tucanes. De pronto, varias ranas de ojos rojos aparecen sobre las hojas más cercanas al camino.

–Siempre aparecen antes de las grandes lluvias –comenta un lugareño.

A la mañana siguiente dos personas nos recomiendan seguir dos caminos diferentes:

Un pescador pide que vayamos a Cahuita para ver sus manglares.

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