El rincón de Menorca que ha enamorado a Joan Manuel Serrat (82 años): un refugio con "una ventana desde la que se ve el mundo y por la que miro cómo van y vienen los barcos y los días"

"Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo", una de las frases más famosas e icónicas de la música española. Hablamos del mismísimo, Joan Manuel Serrat, cantautor, poeta y compositor catalán que a través de sus canciones nos ha ido demostrando su amor y su gran vínculo con el mediterráneo. Serrat ha encontrado en un pueblo de Menorca su refugio perfecto donde vivir actualmente.

Días festivos en la idílica isla de menorca / Istock / pepeLaguarda

Hablamos de Mahón, una localidad menorquina, ubicada en la costa oriental de La Isla de la Calma y uno de los grandes tesoros de las Islas Baleares. Desde hace 40 años, este ha sido uno de los refugios favoritos del cantautor para pasar largas temporadas, sobre todo en verano. Lo ha definido, en más de una ocasión como "su ventana particular al Mediterráneo para encontrar inspiración y paz”, contaba en la exposición de "Serrat, 50 anys de música", que presentó en 2015.

Adriana Fernández

Después de tantos años subido a los escenarios, ha conseguido invertir en muchas propiedades repartidas entre Madrid y Barcelona, aunque para él la más especial es la situada en Maó. A orillas del mar, ha enseñado esta hermosa vivienda en varias ocasiones en reportajes televisivos, como en el documental El símbolo y el cuate o en el programa Versión española, presentado por Cayetana Guillén Cuervo.

Playa de Cala Macarelleta, Menorca, Islas Baleares, España / Istock

¡Nos adentramos en la casa de Joan Manuel Serrat en Menorca!

Como ya sabíamos, el cantautor catalán tiene muchísima personalidad, y así lo demuestra en la decoración de su hogar. En sus espacios exteriores cuenta con un gran mirador en forma de ojo y una mesa amplia donde disfruta de la música y de la compañía de sus amigos. A lo largo de la vivienda, cuenta con contraventanas oscuras para una mejor intimidad. Serrat ha seguido manteniendo la típica fachada blanca de las casas de Menorca.

Villa costera con paredes naranjas y detalles blancos con vistas a una bahía tranquila / Istock /

Pero, si hay que destacar un rincón de la casa, ese es su espectacular estudio. El catalán ha escogido un escritorio de madera clara junto a la ventana para tener más luz natural. Además, justo en la parte superior, hay un estante donde ha colocado una lámpara de mesa y diferentes velas, un lugar acogedor donde el cantante pasa las horas componiendo y buscando inspiración para su música.

Mahón de Menorca / Istock / cornerman

Mahón: lugares indispensables que no podrás perderte en tu visita

El puerto de Mahón es uno de los puertos naturales más grandes del mundo y el alma de la ciudad. Puedes simplemente caminar por su paseo marítimo y observar los barcos amarrados, pero te recomendamos sentarte en uno de los restaurantes locales para probar la gastronomía tradicional de Menorca.

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, de estilo barroco es el ayuntamiento de Mahón. El reloj que se encuentra en su fachada, es uno de los legados más importantes de la dominación inglesa en Menorca. Fue mandado instalar por el gobernador Richard Kane en el siglo XVIII y se considera el primer reloj mecánico en la isla.

España - Menorca - Porto Mahón / Istock

Otra de las cosas que debes visitar en tu paso por Mahón es el Claustro del Carme, adyacente a la Iglesia de Nuestra Senyora del Carme. En el pasado, este claustro albergó una cárcel y los tribunales de justicia. A día de hoy, podrás encontrar muchos puestos en los que comprar productos típicos de Menorca como el famoso queso de Mahón, sobrasada artesana, ensaimadas y mucho más.