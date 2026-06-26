El rincón de María Dueñas (62 años) es una ciudad portuaria con más de 3.000 años que la ha nombrado Hija Adoptiva: "Me siento tan atraída por las capas de historia que tiene"

María Dueñas es una de las novelistas españolas más leídas del siglo X, no solo en España, también a nivel internacional. Y aunque es manchega de nacimiento (nació en Puertollano, Ciudad Real), desde hace más de tres décadas vive en Cartagena, la histórica ciudad de Murcia que a día de hoy considera su hogar.

El vínculo que mantiene con esta ciudad portuaria, fundada hace más de 3000 años, es tan grande que ha sido nombrada incluso Hija Adoptiva. No es para menos, teniendo en cuenta su labor como embajadora cultural de Cartagena desde antes de ser la gran novelista que es hoy.

Adriana Fernández

Fue precisamente durante ese acto cuando pronunció una de sus dedicatorias más bonitas a la ciudad: “Me siento tan atraída por las capas de historia que tiene Cartagena, su ir y venir de viajeros, con sus historias, que incluso una de mis novelas, Misión Olvido, tiene el sustrato de una Cartagena de los años 50, que yo no llegué a conocer, con los americanos en una España que comenzaba a abrirse al mundo”.

También ha sido escenario de una de sus novelas. / Istock

Los viajes son una constante en sus novelas

Antes de dedicarse por completo a la literatura, María Dueñas desarrolló una sólida carrera académica y llegando a ser profesora titular de la Universidad de Murcia, donde llegó por motivos familiares hace más de 30 años, como ella misma ha contado en alguna entrevista. Durante años Dueñas compaginó la docencia con la investigación, hasta que en 2009 decidió escribir ‘El tiempo entre costuras’, la gran novela que llevaba tiempo imaginando y que transformó por completo su vida.

Es la historia protagonizada por la joven modista Sira Quiroga en los convulsos años de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Traducida a decenas de idiomas y adaptada con gran éxito para televisión, la novela se convirtió en un fenómeno editorial y desde entonces, ha publicado cinco novelas más que combinan documentación histórica con personajes femeninos fuertes y escenarios internacionales.

El faro de Cabo de Palos, en Cartagena / Istock

La ciudad de Murcia con más de 3000 años de historia

Los destinos y los lugares en los que se desarrollan sus novelas no son meros escenarios, sino que están tratados con un gran trabajo de documentación. Eso es por su forma de narrar relatos profundamente humanos en los que la gran Historia sirve de telón de fondo para tomar decisiones y, en muchos casos, para viajar. Tánger, Tetuán, Nueva York o Jerusalén son algunos de sus destinos.

Aunque en la vida real, como decíamos, hace años encontró su rincón favorito del mundo en Cartagena. Es el lugar desde donde escribe, alejada del bullicio de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el lugar donde encuentra la tranquilidad, la disciplina y el tiempo para desarrollar toda la investigación que necesita antes de comenzar una nueva novela, tal y como relató a una entrevista a la Cadena SER.

Es su rincón favorito en el mundo, y el lugar donde encuentra inspiración. / Istock / Tono Balaguer

Un refugio bañado por el Mediterráneo

El Mediterráneo y la ciudad de Cartagena para ser precisos forman parte de ese equilibrio creativo que tanto valora. Un tándem que define como ningún otro el carácter prontuario de esta ciudad. Fundada en el año 227 a.C, llegó a ser una de las ciudades más importantes de la Hispania romana: Carthago Nova.

Al igual que Roma, Cartagena nació sobre cinco colinas que rodean el puerto. Desde ellas se sucedieron fortalezas cartaginesas, romanas, árabes y militares, creando un paisaje urbano muy singular donde las murallas y castillos aparecen casi a cada paso. Y lo interesante es que todavía hoy conserva gran parte de su patrimonio: su teatro romano, descubierto por sorpresa en 1988 bajo varios edificios del casco antiguo, es uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Es como un libro de historia, donde cada calle es un capítulo. / Istock / Flavio Vallenari

No es una ciudad, es un libro de historia

Pocas ciudades españolas concentran tantos vestigios históricos en un espacio relativamente pequeño, convirtiendo cada calle en una página de libro de historia: el Teatro Romano, la Muralla Púnica, el Augusteum (ese edificio de culto romano que formaba parte del antiguo Foro), el Castillo de la Concepción y hasta los edificios modernistas de la Calle Mayor, levantados durante el auge minero de finales del siglo XIX.

Por tener tiene hasta legado modernista. / Istock

Para una escritora de novela histórica, Cartagena ofrece un escenario casi inagotable: fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, musulmanes… han dejado aquí sus huellas, generando un diálogo constante entre pasado y presente que hoy en día impregna todo el ambiente. Es pura inspiración. No es de extrañar que María Dueñas haya elegido la ciudad como su rincón favorito.

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