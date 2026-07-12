El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: "Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada"

Gerard Piqué marcó un antes y un después en el FC Barcelona. El exjugador catalán fue una pieza clave en la zaga defensiva, juntamente con Carles Puyol, con quien formó dupla durante varias temporadas. Actualmente, Piqué está centrado en dos de sus proyectos empresariales: la gestión del FC Andorra y de la Kings League.

Redacción Viajar

El día a día de la pareja de Clara Chia es bastante estresante, por lo que no duda en escaparse siempre que puede a uno de sus lugares favoritos, Bolvir, un municipio ubicado en la Baixa Cerdanya (Girona). Hace ya unos años, el exjugador del Barça decidió adquirir una vivienda en el pueblo catalán, que está considerado como una de las localidades más exclusivas y valoradas del Pirineo catalán.

Vista aérea del pueblo de Bolvir. / Wikicommons / Tretx - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7863805

Según datos del Idescat, el municipio cuenta con tan solo 493 habitantes, lo que se ha convertido en una área completamente residencial, donde destaca su elevada calidad de vida, su tranquilidad y su entorno natural.

Bolvir no destaca únicamente por ser un refugio residencial, sino que también cuenta con un monumento románico: la iglesia románica de Santa Cecília, una capilla de una sola nave, encabezada por un ábside semicircular y cubierta por bóveda de perfil apuntado. La iglesia está edificada en el siglo XII, aunque posiblemente sobre iglesia primitiva del siglo X.

Iglesia románica de Santa Cecília / Wikicommons / Rmsrga - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27708192

Es uno de los sitios más visitados del pueblo, pero no el único, ya que también está la iglesia románica de Talltorta del siglo XVII. Uno los aspectos más destacados son las pinturas de Sant Climent de Talltorta, pues cubren todas las paredas y la bóveda de la parroquia.

Santuari de la Mare de Déu del Remei / Wikicommons / MARIA ROSA FERRE ✿ from Vilafranca del penedes, Catalunya - Ermita del Remei, Bolvir de Cerdanya, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36176888

Otro de los lugares más frecuentados es el Santuari de la Mare de Déu del Remei, un templo historicista de influencia florentina construido a finales del siglo XIX y obra del arquitecto Calixte Freixa.

Torre de Bolvir. / Wikicommons / Tretx - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7863805

¿Qué actividades se pueden hacer en Bolvir?

En el municipio se encuentra el Real Club de Golf de la Cerdanya, inaugurado en 1929, siendo una de las actividades más practicadas de la zona. No obstante, el senderismo también forma parte de la vida de sus habitantes, ya que se pueden realizar numerosas excursiones.

Por otro lado, es un municipio situado muy cerca de diferentes estaciones de esquí, como La Molina y Masella, por lo que suele ser una localidad más frecuentada en invierno que en verano.

Sierra de la Mata de l'Os / Wikicommons / Pere López Brosa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136767448

Así es el estilo de vida

El propietario del FC Andorra se pronunció sobre cómo es vivir en Bolvir en una entrevista con el streamer Martí Miras, en el programa de Som EVA: "Tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día. Eso es la hostia".

Fuente: Sport