El "rincón gallego" de Julia Otero (67 años) está un entorno Patrimonio de la Unesco, tiene 20 vecinos y esconde un cuadro del Greco: “Volver es el reencuentro con la Tribu”
Pese a mudarse con apenas tres años, este ha sido el refugio de su infancia y, desde entonces, un lugar al que siempre vuelve para encontrarse.
"Volver es el reencuentro con la Tribu", así definía Julia Otero una de las experiencias más bonitas que puede ofrecer un viaje: la vuelta a casa. En su caso, este regreso ocurre desde muy pequeña, una ida y venida constante que, pese a iniciarse desde muy temprana edad, no ha perdido la nostalgia.
Para la ganadora de cinco Premio Onda, dos micrófonos de Oro, y una de las compañías más reconocibles de la tarde en radio, la voz de Onda Cero recordaba su "rincón gallego" en entrevista con El Progreso, a quien reconocía que este lugar seguía guardando uno de sus mejores recuerdos:
"Si me tengo que quedar con uno sería la siesta que hacíamos todos los vecinos después de comer, a la sombra de un cerezo gigantesco, cuando era niña", explicaba.
En el corazón de la Ribeira Sacra
Apenas cuenta con unas decenas de habitantes, ampliables sin exceso en los meses de verano, y es la calma y el silencio quien predominantemente transita la pequeña aldea de A Penela, o Santa María da Penela, en Monforte de Lemos, Lugo.
Entorno de transición entre las laderas que avistan el río Miño, el Sil, y el propio valle de Lemos, su paisaje forma parte de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, declarada Patrimonio por la UNESCO desde el año 2021, además de Bien de Interés Cultural.
Tierra de Mencía y Godello, toda la zona recoge bosques repletos de ‘soutos’ —castaños—, hogar de corzos, jabalíes y aves rapaces que transitan habitualmente sus intensas praderas verdes.
"Aquí uno no se pierde, aquí uno encuentra siempre las esencias", explicaba Otero en el ‘Rincón Verde’ de ‘La Sexta’, al hablar de su municipio natal, del que es hija predilecta desde el año 2009.
Un entorno privilegiado
A escasos 10 minutos del propio Monforte de Lemos, este acoge el conocido como "Escorial de Galicia", un título que debe al Colegio de Nuestra Señora de Antigua, hermanado en su estilo herreriano por su sobriedad, simetría, estructura, de grandes claustros y estilo grandioso, y el uso evidente del granito en una fachada de 110 metros que confiere el carácter monástico.
Pero dentro de su imponente exterior se esconde la cara B de la obra, la otra joya de Monforte: La Aparición de la Virgen con el Niño a San Lorenzo, obra de El Greco, la única obra del autor dentro de la comunidad gallega, traída gracias al Cardenal Rodrigo de Castro, mecenas y coleccionista.
Pero si quieres hacer de las vistas tu propia obra, acércate a los miradores de Santiorxo y los cañones del Sil. Mientras que en el primero podrás divisar dibujados los meandros del río Sil, en el segundo obtendrás una panorámica impresionante de los acantilados de la zona, además de poder hacer varias rutas en catamarán.
Y si quieres recorrer la zona, visita Moreda, su cabecera parroquial, conocida por su iglesia y fuerte tradición agrícola; el pueblo de Doade, con embarcaderos al Sil y repleto de bodegas; o la localidad de Sober, un municipio vecino que alberga el mayor número de bodegas de la D.O. Ribeira Sacra.
"Se vuelve, siempre se vuelve", insistía la locutora en una entrevista a HOLA, "el ADN cultural es poderoso y los recuerdos de la niñez más todavía".
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