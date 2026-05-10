El "rincón favorito” de Carolina Marín (32 años) suma 18 Patrimonios de la UNESCO: “para mí significa alegría, arte, generosidad, gente muy buena, gastronomía y unos paisajes preciosos”

No es fácil elegir el destino favorito cuando uno ha tenido la suerte de poder recorrerlos todos; pero de igual manera, cuando uno está enamorado del sitio donde ha vivido la dificultad de elegir entre recuerdo y nostalgia se compara, y aún supera, al cualquier lugar del mundo.

Adriana Fernández

Es el caso de la badmintonista olímpica Carolina Marín, andaluza que lejos de tenerlo claro elige la región completa: “Tanto la tierra en sí como cada una de las provincias, y, sobre todo, la gente, los andaluces, es que somos únicos", admitía en una entrevista al medio digital El Desmarque.

Atardecer en Punta Umbría / Wikicommons

Un refugio en la playa de Punta Umbría

Enamorada de la comunidad al completo, la deportista onubense vuelve siempre a las playas que enmarcaron su infancia, las costas de Punta Umbría y, en ellas, su núcleo más longevo, la región de El Portil y la Flecha de El Rompido, la lengua de arena que la divide.

El Nuevo portil, Huelva / Istock

Con poco más de 1.000 habitantes, esta región recoge un entorno natural de ecosistemas vital para aves migratorias, transitable gracias al Sendero Laguna de Portil: se trata de la Reserva Natural Laguna de El Portil, con miradores espectaculares a sus bosques de pino y marismas.

Aunque su reclamo por excelencia reside en los búnkeres que recogen sus playas, un recuerdo de una amenaza de guerra que seguía a la civil y finalmente nunca se dio, y hoy permanece sobre las dunas, forjados en hormigón armado, en esta zona determinada Centro de Interés Turístico Nacional.

"Andalucía, para mí, significa alegría, arte, generosidad...”

Según declaraba Marín, Andalucía significa “alegría, arte, generosidad, gente muy buena, buena gastronomía y unos paisajes preciosos”, acompañados siempre del espíritu “bueno, acogedor, amable y sobre todo, muy sociable” que caracteriza a los andaluces.

No olvida tampoco su adorada gastronomía, “uno de los puntos más influyentes” de la sección sureña de España: “Tenemos costa y tenemos montaña, tenemos el pescaíto, los chocos... si tengo que destacar algo te diría las gambas y el jamón”, por no olvidar las coquinas, propias de su región natal.

Parque Nacional de Doñana / Istock / Jacques van Dinteren

Andalucía, de “playas kilométricas, interminables, con una arena muy fina”, montañas “verdes en la naturaleza” y, destaca, el Parque Nacional de Doñana, suma además la friolera de 18 bienes integrados en las listas de Patrimonios de la Humanidad, de la Unesco, recogiendo La Alhambra, el Generalife y el Albaicín, de Granada; la Mezquita-Catedral, el Centro Histórico y la Medina Azahara de Córdoba; la Catedral y Giralda, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias de Sevilla; el Parque Nacional de Doñana, el Arte Rupestre Arco Mediterráneo, y los pueblos de Úbeda y Baeza en Jaén, así como los Dólmenes de Antequera de Málaga.

Patios de Córdoba / Istock

Sumados al Flamenco, las Fiestas de los Patios de Córdoba, la Dieta Mediterránea y el Cal artesanal de Morón de la Frontera, reconocidos como Patrimonio Inmaterial Mundial.

Y como buena enamorada de su tierra, ella sabe que siempre falta algo, lugares que aún no ha disfrutado y otros a los que siempre apetece volver: "Me falta por ver la zona de Ronda, conocer más en profundidad las playas de Almería y la Mezquita de Córdoba”, pero nunca es tarde, y para quien vuelve es solo cuestión de tiempo".