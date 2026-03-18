El rincón favorito de la actriz Ángela Cervantes (33 años): "Es un lugar realmente especial, la mezcla perfecta entre la grandeza de la naturaleza y la humildad de la gente"
La actriz de 'La furia' nos habla de sus vacaciones más recordadas, su medio de transporte ideal para viajar y muchas más curiosidades de sus escapadas.
Ángela Cervantes pisa firme en el audiovisual español. ¿La muestra? Sus múltiples nominaciones en los Feroz, los Forqué y los Goya con La furia. Aprovechamos este momento dulce de la actriz para preguntarle por sus destinos soñados de viaje. Esto es lo que nos contestó:
Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?
Esa rutina de playa por la mañana, comer tarde, siesta y paseo. Cualquiera se acostumbra rápido.
¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?
Fue un Interrail, al terminar bachillerato, desde Venecia a Turquía.
Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?
No viviría en una ciudad. Cada vez me atrae más todo lo contrario al movimiento urbano. Voy mucho al norte de Marruecos y siento que es un lugar en el que viviría, sobre todo en un pueblo: Chefchaouen.
¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?
Tengo muchas ganas de ir a cualquier país asiático.
¿Su rincón favorito del planeta?
¡Me repito en esta porque si puedo escoger viviría en mi rincón favorito! Chefchaouen, en Marruecos. Es un lugar realmente especial, la mezcla perfecta entre la grandeza de la naturaleza y la humildad de la gente.
¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?
Recuerdo estar en Oporto y visitar la librería Lello, que se dice que pudo haber sido de inspiración a J. K. Rowling para evocar su universo de Hogwarts en Harry Potter, realmente es preciosa.
¿Medio de transporte favorito?
El tren me gusta mucho. Me parece cómodo y agradable para viajar. También me gusta moverme con el transporte local, ya sea un tuk-tuk por Kenia o un taxi compartido en Marruecos. Creo que es la mejor manera de conocer un lugar.
¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?
Creo que soy la persona menos capitalista a la hora de viajar. Me cuesta comprar cuando estoy de viaje.
¿Qué no puede faltar en su maleta?
Un buen calzado.
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