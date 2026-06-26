El rincón de descanso de Juan y Medio (63 años) es una ‘ciudad’ a una hora de Madrid: Conjunto Histórico-Artístico, tiene una plaza asimétrica con 234 balcones y cautivó a Goya y Orson Welles

Natural del pueblo almeriense de Lúcar, Juan José Bautista, bautizado a sí mismo de nombre —Juan y Medio—, y oficio —entretenedor—, es, además de una de las caras de Andalucía, uno de los personajes más queridos y carismáticos del mundo de la televisión, responsable en gran medida de la audiencia del regional sureño y galardonado con la Medalla de Andalucía, un mérito que responde a su trayectoria en programas como el espacio infantil Menuda Noche o el magacín La tarde, aquí y ahora.

Adriana Fernández

Sin embargo, y pese al fuerte lazo que mantiene con su cuna natal, el abogado, licenciado en filosofía y presentador, guarda también una estrecha unión con la capital española, donde ocupó sus estudios universitarios y donde hoy esconde el que es su “rincón de descanso”, en un pequeño pueblo, ciudad en su día, con una historia inigualable.

Plaza Mayor en la histórica ciudad de Chinchón / Istock / SAMI AUVINEN

Un paseo por Chinchón

Al sureste de la Comunidad de Madrid, a unos 45 kilómetros de distancia, la localidad de Chinchón esconde algunas de las joyas más curiosas de la provincia, aunque su magia inicia mucho antes de cruzar sus muros. Con un entorno de contraste entre cerros, páramos y el río Tajuña, Chinchón se posiciona en el linde con el Parque Regional del Sureste, protegido como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), en un contexto natural que rodea la comarca de La Vega.

Pese a ser conocido por pueblo, localidad o municipio, Chinchón recibió el título de ciudad en 1916, bajo el mandato de Alfonso XIII, honrado además como “Muy Noble y Muy Leal” por el Rey Felipe V y registrado hoy como uno de los Pueblos más Bonitos de España.

Plaza Mayor en la histórica ciudad de Chinchón / Istock / Jose Luis Stephens

Quizá sean estos títulos los que han llevado al andaluz a instalarse por temporadas en una impresionante finca con caballos, terreno y una extensión infinita de campo donde disfrutar de otra de sus pasiones: el motor.

Calles de Chinchón. / Istock / SAMI AUVINEN

Sin embargo, Chinchón, cuna de la historia y museo vivo del paso del tiempo, ofrece mucho más, un paseo a través de sus muros medievales y calles estrechas, y su desembocadura a una de las plazas más curiosas y llamativas de la península: la Plaza Mayor de Chinchón, una suerte de poliedro asimétrico e irregular del siglo XVII, que suma 234 balcones en un entramado de madera con galerías y casas de hasta tres pisos.

Balcón de casas, detalle de Plaza Mayor, Chinchón, España / Istock / unknown

En 1992, la municipalidad organizó un referéndum para devolver el color azul a los balcones, recuperando su estética original; sin embargo, ganó el que hoy día sigue predominando en la plaza, un verde botella que salpica las paredes y hace de palco de butacas durante las jornadas de toreo en fiestas, celebradas en la propia plaza.

Una torre sin iglesia y una iglesia sin torre

Entre el patrimonio de Chinchón destaca la eterna paradoja de la torre sin iglesia y la iglesia sin torre: la primera, una torre del reloj original de una antigua iglesia parroquial, hoy derruida tras la Guerra de la Independencia; y la segunda el templo por excelencia del municipio, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico, renacentista y barroco, debido al dilatado tiempo que se tardó en construirse, y que, curiosamente, carece de torre campanario propia.

Torre del reloj en Chinchón, España / Istock / t

Asimismo, y continuando con la arquitectura religiosa, destaca el Monasterio de los Agustinos, hoy convertido en Parador de Turismo, fundado en el siglo XVII por los condes de Chinchón.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Chinchón / Istock

Pero esto es solo el principio. En tu paso por la localidad, visita el Castillo de los Condes de Chinchón, de finales del siglo XV, con una estética renacentista, robusta y horizontal, adaptada para resistir la artillería que, sin embargo, terminó por convertirse en el siglo XX en una fábrica de licores.

Castillo de Los Condes, Chinchón / Istock / Eder Maioli

Ciudad de artistas: la familia Goya y Orson Wells

Además, esta ciudad guarda un importante vínculo con las artes, desde el Teatro Lope de Vega, inaugurado en 1891 sobre las ruinas del antiguo palacio de los condes, hasta la familia Goya. Camilo, hermano del pintor, fue capellán y beneficiario en la Iglesia de la Asunción a finales del siglo XVIII, y el propio Francisco de Goya ocupó largas temporadas de descanso en esta localidad, dejando como testigo su lienzo La Asunción de la Virgen en el altar mayor; además, el municipio fue escenario e inspiración de los estragos que marcarían una de sus series cumbre, Los desastres de la guerra, incluyendo el grabado número 37, conocido como El de Chinchón.

Casas de Chinchón, Madrid / Istock

Goya no fue el único creador en dejarse conmover por la ciudad. El célebre director de cine estadounidense Orson Welles hizo uso de la Plaza Mayor y las calles aledañas para recrear el Macao colonial en el filme Una historia inmortal (1968); un idilio cinematográfico que comparte con producciones internacionales y nacionales de la talla de La vuelta al mundo en 80 días (1956), Doctor Zhivago (1965)El fabuloso mundo del circo o El Lazarillo de Tormes.

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