La revista VIAJAR ya puede añadirse como fuente preferida en Google: así puedes ver más noticias nuestras en tus búsquedas y no perderte nada

Google ha incorporado una nueva herramienta que facilita a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Con esta opción, ahora los lectores pueden indicar al buscador qué publicaciones desean ver con mayor frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

Ahora mucho más cerca, marca la revista VIAJAR como una de tus fuentes de información de preferencia. / Redacción Viajar

Así, a partir de ahora, todos los usuarios de Google podrán añadir la revista VIAJAR como su fuente predilecta de manera sencilla y gratuita, consiguiendo que con cada búsqueda de noticias sobre temas de actualidad, sea más probable que los contenidos de VIAJAR aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.

Cómo añadir la revista VIAJAR como fuente preferida en Google

1. Accede al enlace directo de la revista VIAJAR en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace o en la siguiente imagen:

Selecciona la revista VIAJAR como tu fuente de contenido preferida. / Redacción VIAJAR

2. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.

3. Selecciona la revista VIAJAR como una de tus fuentes preferidas.

4. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir la revista VIAJAR como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Seloecciona la revista VIAJAR / Redacción VIAJAR

De manera que a partir de ahora, gracias a esta configuración, podrás encontrar más fácilmente nuestras noticias más relevantes de actualidad, así como reportajes, entrevistas y análisis propios de información local, nacional e internacional, además de articulos de opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés propios de VIAJAR, estando siempre al tanto de la última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiera priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para la redacción de VIAJAR, esta nueva función es una oportunidad para reforzar el vínculo con nuestros lectores habituales, faiclitando que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de manera más sencilla y directa en Google, consiguiendo que en un entorno informativo cada vez más amplio puedas, gracias a elegir tus fuentes preferidas, identificar mejor los medios que quieres seguir y personalizar tu experiencia de búsqueda.

Así, invitamos a todos nuestros lectores a añadir a VIAJAR como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información actualizada, cercana y rigurosa.

¡Añade la revista VIAJAR como fuente preferida en Google aquí!