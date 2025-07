Dos restaurantes españoles entre los cuatro mejores del mundo en 2025

Para elaborar la lista, que este año ha llegado a su 23ª edición, los organizadores han tenido en cuenta los votos de 1.120 expertos culinarios de 28 regiones del mundo, entre los que figuran escritores, críticos y restauradores. No aparecen en la lista de 2025 auténticas instituciones gastronómicas como Noma, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, The Fat Duck, Mirazur, Geranium o Central, entre otros, porque ya han sido número uno y han pasado a formar parte de los Best of The Best, una especie de olimpo cuyos miembros ya no compiten por alzar el título. Una vez tocado el cielo, se quedan en él.