El restaurante favorito de Sergio Ramos se llama 'El Rincón de Paco' y está en su pueblo natal: "Siempre pide ensalada de pollo con manzana, solomillo a la pimienta y coquinas"

No tiene que ser de mantel blanco y cubertería de plata para ser el restaurante favorito de la élite. Hay restaurantes que funcionan por recomendaciones de toda la vida. Piensa en uno de esos sitios donde todo el mundo sabe qué pedir y donde buena parte de la clientela lleva yendo desde hace años, aunque haga mucho tiempo que se marcharon del pueblo.

Detalles en las calles de Camas / Wikicommons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Eso es lo que ocurre con El Rincón de Paco, uno de los restaurantes más conocidos de Camas y un lugar muy ligado a Sergio Ramos. Según explicaron vecinos del municipio en una entrevista con El Chiringuito de Jugones que ahora recoge la revista Lecturas, el futbolista sigue visitándolo siempre que vuelve por la zona.

Redacción Viajar

El restaurante de Camas donde suele comer Sergio Ramos

El Rincón de Paco se encuentra en esta localidad sevillana donde nació el futbolista en 1986. El restaurante lleva años funcionando como uno de los establecimientos más conocidos del municipio y tiene una cocina muy reconocible dentro de la gastronomía tradicional andaluza .

Según esos testimonios de vecinos y personas cercanas al local, Ramos continúa frecuentando el restaurante cuando pasa tiempo en la zona. Según esas declaraciones, el futbolista suele optar por “ensalada de pollo con manzana, coquinas y solomillo a la pimienta”.

Más allá de la relación con Sergio Ramos, El Rincón de Paco lleva años siendo uno de los restaurantes más populares de esta zona del Aljarafe. La carta mezcla cocina andaluza tradicional con mariscos, carnes y platos clásicos. Además, el local es de lo más tradicional y se aleja de propuestas más modernas o de autor. Muchas veces, esta es la clave de muchos sitios tan populares entre la clientela local habitual.

Camas, el pueblo natal de Sergio Ramos

Iglesia de Santa María de Gracia, Camas / Wikicommons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Si tienes curiosidad por probar el restaurante que tanto gusta al que fue capitan de la Selección Española de fútbol, acércate a este rincón andaluz a pocos kilómetros de Sevilla (forma parte del área metropolitana de la capital andaluza) que sigue manteniendo numerosos negocios tradicionales y una vida local bastante activa alrededor de bares, restaurantes y comercios históricos.

Tras la comida, aprovecha para darte un paseo por la plaza de la Constitución, con la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y la imagen de Santa Brígida; el Museo al aire libre de la barriada del Carambolo o la plaza de la Pañoleta.

Si te quedas con ganas de descubrir más, muy cerca de Camas tienes Itálica, la ciudad romana que el emperador Trajano convirtió en referencia del Imperio. La Vía Verde de Itálica conecta este punto con el puente de la Señorita sobre el Guadalquivir, pasando por Santiponce y Camas. Es una ruta peatonal y ciclista desde la que también puedes acceder a la Isla de la Cartuja y la Torre Sevilla.