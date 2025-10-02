Restaurante Olio: Alta cocina vasca elevada a obra artística culinaria
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparad@s para seguir su pista en el restaurante Olio?
En el restaurante Olio, el murmullo de conversaciones refinadas se mezcla con el aroma de mariscos recién salteados. La alta gastronomía vasca encuentra aquí su máxima expresión. La cocina abierta, deja ver al chef Abel Corral, que se mueve como un artista más ante un lienzo en blanco rindiendo homenaje con sus platos, elaborados con productos de temporada, a los productores locales.
El comedor, tan íntimo como sofisticado, está decorado con piezas discretas de arte contemporáneo. Sobre las mesas, deliciosos bocados que juegan con texturas y sabores del Cantábrico y de la huerta vasca son maridados con selectos vinos de la región.
Nos han informado de que el restaurante cuenta con colaboraciones puntuales de chefs invitados, pero hoy no es el caso. El ambiente es muy tranquilo y elegante, sin embargo parece que también guarda secretos: ¿alguien podría haber planificado el robo durante una cena aparentemente inocente?
Preguntamos al camarero cuánta gente ha pedido bogavante en los últimos dos días. Nos dice que nadie. Dudamos por un segundo si El Espectro está alojado en este hotel. Estamos convencidos de que, de ser así, no habría dudado ni un segundo en probar el delicioso bogavante de Olio, uno de sus platos favoritos. Por otro lado, el hecho de que no haya comido aquí no nos garantiza al 100% que esté hospedado en The Artist. Probamos suerte en otro espacio común. ¿Cuál será nuestro siguiente paso?