El restaurante favorito de Jesús Calleja "para tomar cortos y tapear" en Semana Santa: recomendado por la Guía Repsol, sus platos estrella son "las costillas glaseadas, el tartar de salmón y vieiras o el gazpacho de sandía"
Este gastrobar recomendado por la Guía Repsol combina cocina elaborada y formato informal en una de las zonas más transitadas de la ciudad.
Cuando Jesús Calleja vuelve a León, hay algo que no cambia: sus paradas para comer. El aventurero y presentador, muy vinculado a la ciudad, ha mencionado en varias ocasiones algunos de sus sitios habituales, especialmente cuando se trata de salir de bares sin complicaciones.
El leonés suele hablar de lugares donde el plan es claro y el único objetivo es disfrutar en buena compañía mientras tomas cortos (rotar de bar en bar pidiendo un pequeño vaso de cerveza acompañado de una tapa), picas algo y vas siguiendo la ruta gastronómica, algo que encaja especialmente bien durante la Semana Santa, cuando el centro de la ciudad se llena.
El bar al que suele volver en León
El Clandestino Gastrobar aparece de forma recurrente en esas recomendaciones porque no es un descubrimiento puntual del montañero, sino que es uno de esos locales a los que siempre quiere volver, según reveló en una entrevista para la Guía Repsol. Está en una zona céntrica y forma parte de ese circuito de bares donde puedes entrar para hace una parada breve sin necesidad de organizar una comida muy larga.
Un gastrobar que mezcla tapeo y cocina más elaborada
El Clandestino Gastrobar encaja dentro de un formato muy extendido en la ciudad: locales donde se puede comer de manera informal, pero con platos que van más allá de la tapa básica. La carta combina raciones pensadas para compartir con elaboraciones más cuidadas.
Entre los platos que más se repiten en las recomendaciones están las costillas glaseadas, el tartar de salmón (a veces acompañado de vieiras) y el gazpacho de sandía. A esto se suman otras propuestas que suelen rotar según temporada, además de los fuera de carta. No te pierdas tampoco el tartar de pez mantequilla con huevo de codorniz escalfado y enoki en tempura o el taco de gambón crujiente con salsa mex de coco y achiote, pico de gallo de mango.
Guía Repsol y ubicación clave
El local figura como recomendado en la Guía Repsol, una selección que incluye establecimientos que destacan dentro de su categoría aunque no cuenten con Soles. Este tipo de reconocimiento no implica alta cocina, pero sí una cierta regularidad en la propuesta y en la experiencia.
A eso se suma la ubicación. Estar en el centro de León (al principio de la calle Cervantes, muy cerca de la catedral) condiciona el funcionamiento del local, especialmente en momentos como la Semana Santa cuando el flujo de gente se multiplica. En días señalados, es posible que tengas que esperar para conseguir mesa, por lo que no está de más reservar con antelación.
Más allá de momentos puntuales, El Clandestino Gastrobar funciona durante todo el año como un bar frecuentado tanto por gente de León como por visitantes. Por eso ha conseguido no depender exclusivamente del turismo y mantiene una clientela estable.
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