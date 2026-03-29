El restaurante favorito de Jesús Calleja "para tomar cortos y tapear" en Semana Santa: recomendado por la Guía Repsol, sus platos estrella son "las costillas glaseadas, el tartar de salmón y vieiras o el gazpacho de sandía"

Entre los platos que más se repiten en las recomendaciones están las costillas glaseadas, el tartar de salmón (a veces acompañado de vieiras) y el gazpacho de sandía. A esto se suman otras propuestas que suelen rotar según temporada, además de los fuera de carta. No te pierdas tampoco el tartar de pez mantequilla con huevo de codorniz escalfado y enoki en tempura o el taco de gambón crujiente con salsa mex de coco y achiote, pico de gallo de mango.