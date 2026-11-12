Se conocieron en un rodaje y viven a ambos lados del Atlántico: Las raíces separadas de Úrsula Corberó (37 años) y Chino Darín (37 años) están entre una Reserva de la Biosfera y la ciudad más antigua de Buenos Aires

Hace falta remontarse 10 años para encontrar los orígenes de la pareja: el rodaje de 'La embajada', un proyecto que unió las carreras de dos actores que, por entonces, ya se abrían un hueco en la industria de sus respectivos países. En el caso de la española, fue el papel de Tokio en La Casa de Papel el que terminó de impulsarla a la fama, gracias al recorido global que tuvo la producción de Netflix, mientrasq ue el argentino se consolidaba con paples en 'La reina de España' o 'La noche de 12 años', además de ser productor de 'Argentina, 1985', que sería nominada al Oscar. Desde entonces, Úrsula Corberó y Chino Darín reparten su vida entre España y Argentina.

Montseny, Barcelona / Istock

Ambos nacieron en 1989, con siete meses de diferencia, y los dos provienen de ciudades lejanas a la capital. Corberó se crió en Sant Pere de Vilamajor, un pueblo de la comarca del Vallès Oriental, en las faldas del Montseny, mientras que el hijo de Ricardo Darín nació en San Nicolás de los Arroyos, una ciudad de la provincia de Buenos Aires junto al río Paraná, en la que pasaba buena parte de los fines de semana de su infancia. Pero, ¿que esconden ambos destinos? Tranquila, te lo contamos.

Lucía Alfonso González

Del Montseny a la capital catalana

Los orígenes de Corberó se remontan a una familia humilde. Su padre era carpintero y su madre trabajó en el comercio y en muchos otros oficios, pero marcando su identidad desde joven, con seis años ya tenía claro que quería ser actriz. Esto no hizo que acceder al mundo del cine fuese algo más sencillo: "Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía coche ni carné", escribió la actriz en una publicación en redes sociales dedicada a su madre. "Hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado", y desde allí seguían en tren y en metro hasta la ciudad. "Las colas de los castings de publicidad eran infernales", recordaba.

"Hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado"

Su carrera empezó con anuncios, y con diez años debutó en 'Mirall trencat', de TV3. Después llegaron 'El internado' y 'Física o química', y aunque a día de hoy su carrera ya ha dado la vuelta al mundo, hay detalles que se le complican en las cosas más sencillas que demuestran., a su vez, su arraigo al origen de todo: "¿Puedes creer que sé contar en catalán pero no en castellano? Me cuesta mucho decir mi DNI en castellano", contó en el pódcast 'La pija y la quinqui'.

Sant Pere de Vilamajor, la villa de los condes de Barcelona

El pueblo de la catalana, Sant Pere de Vilamajor, está a unos 45 kilómetros de Barcelona y tiene algo más de 5.000 habitantes, aunque la mayoría vive en urbanizaciones repartidas por el término y el núcleo antiguo es mucho más pequeño. Pese a está registrado como tal desde el siglo X, es en la Edad Media cuando empezó a tomar forma: aquí se levantó un palacio de los condes de Barcelona, en el que se alojaron Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, y la tradición sitúa también en él el nacimiento de su hijo, el rey Alfonso II de Aragón, sin embargo, debido a un terremoto que afectó su estructura en el siglo XV, este fue perdiendo importancia.

Torre Roja campanario. / Wikicommons / Enric

De aquella época queda La Força, el núcleo fortificado que se formó alrededor de la iglesia, y sobre todo la Torre Roja, un campanario románico de tres niveles que se cree que formaba parte del antiguo palacio. Con el tiempo fue restaurada y hoy es Bien Cultural de Interés Nacional. A su lado se encuentra la iglesia parroquial de Sant Pere, construida sobre el solar del antiguo palacio, y al norte del término el terreno sube hacia el Montseny, Reserva de la Biosfera de la Unesco, con cimas que superan los 1.200 metros, como el Turó d'en Cuc o el Pi Novell.

La Torre d'homentage del Castillo de Vilamajor e Iglesia de Sant Pere de Vilamajor / Wikicommons / Orila872

Chino Darín, entre Buenos Aires y San Nicolás

Ricardo Mario Darín, conocido como Chino, nació en San Nicolás de los Arroyos. De joven estudió en Buenos Aires, pero buena parte de su infancia transcurrió en una casa de campo cerca de San Nicolás, del lado de la provincia de Santa Fe, donde su familia pasaba los fines de semana. "Me crié ahí entre animales, con mis primos, que también eran unos animales", contó en una entrevista con Rolling Stone. De tanto ir y venir, asegura que "la ruta de Buenos Aires a San Nicolás la puedo hacer con los ojos cerrados".

"Tengo esa sensación de que no pertenezco a ningún lado y a todos a la vez"

Esa vida en tránsito le ha acompañado también de adulto, entre Argentina y España. "Tengo esa sensación de que no pertenezco a ningún lado y a todos a la vez", explicaba en esa misma entrevista. Y cuando le preguntaron si tenía que elegir entre las dos capitales, respondió que debería elegir Buenos Aires, porque "tiene todo lo que quiero, salvo una cosa". Esa cosa era su pareja.

San Nicolás de los Arroyos, la ciudad del Acuerdo

San Nicolás está en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, en la orilla derecha del Paraná y en el límite con Santa Fe y es una de las ciudades más antiguas de la provincia. Conocida como la Ciudad del Acuerdo, recoge la história de cómo Justo José de Urquiza reunió a los gobernadores de las provincias para firmar el Acuerdo de San Nicolás, el pacto que abrió el camino a la Constitución argentina de 1853.

Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás. / Wikicommons / Secretaría de Cultura - Argentina

La casa colonial donde se firmó, con su patio central, es hoy el Museo Nacional Casa del Acuerdo, y muy cerca, el Teatro Municipal Rafael de Aguiar, lleva el nombre de su fundador. Sobre la barranca del río se levanta el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que atrae a peregrinos de todo el país, y es el propio río quien marca el resto de la visita. El parque Rafael de Aguiar recorre la orilla del arroyo Yaguarón, un afluente del Paraná, y en el Eco-Parque San Nicolás se suman 1.500 hectáreas protegidas con senderos entre lagunas. Estas vías fluviales llegan mucho más lejos de lo que parece, y en las parrillas de la ciudad, además de la carne, es habitual encontrar pacú, uno de los peces del Paraná.

Hoy la pareja vive una vida muy diferencte a la que quizá imaginaron cuando eran niños, pero no lolvidan el lugar que les vio nacer a ambos, y a con miras a las dos caras del Atlántico, las palabras que Darín proninunicaba hace unos años cobran sentido: "Idealmente, el día de mañana lograremos sentirnos en casa tanto en Madrid como en Buenos Aires".