Remedios naturales contra el jet lag: apréndetelos para tu próximo vuelo

Si te ocurre todo lo contrario, si es de noche en tu lugar de destino y tienes menos sueño que un búho, puedes echarle una mano a tu cuerpo con algún suplemento natural de melatonina. No obstante, y mejor que esto, es la actividad física. Y no, no te estamos diciendo que te pongas a correr por las calles de una ciudad que visitas por primera vez en plena noche ni que hagas series de flexiones en el pasillo del hotel, pero un buen paseíto para oxigenar el cerebro y cansar tus músculos te vendrá bien. De hecho, y ante la previsión de un escenario así, desde Poosh recomiendan “levantarse cada 30-60 minutos durante el vuelo para ponerse de pie, estirarse y caminar un poco”.