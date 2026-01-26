La región de España que ha entrado en la lista negra de destinos en 2026: “Se enfrenta a una rebelión ciudadana contra el turismo descontrolado”
Con más de 18 millones de visitantes recibidos el año pasado, sus vecinos piden un descanso.
Es conocimiento de todos que a veces el turismo es agobiante. Aunque nos encante conocer diferentes lugares, hay que saber cuándo es necesario frenar y parar. No porque lo digamos nosotros, sino porque los propios vecinos piden un descanso, lo cual está sucediendo en uno de los lugares más populares de España.
Las Islas Canarias son cada vez más visitadas, habiendo superado su récord anterior en 2025 con más de 18 millones de turistas. Para unas islas tan pequeñas, recibir tantos visitantes llega a resultar desbordante. Aunque es cierto que parte de sus ganancias económicas vienen del turismo, a veces sobrepasar los límites permitidos convierte algo que a priori parece beneficioso en una gran desventaja.
Los vecinos alzan la voz
Cada vez son más los vecinos que defienden que la situación con el turismo no puede seguir así. El lema “Canarias tiene un límite” es cada vez más defendido por la comunidad canaria y no parece que las manifestaciones vayan a cesar. No es que las Islas Canarias no merezcan la pena, todo lo contrario. La situación es que simplemente no dan para más.
Eso es de lo que se quejan muchos locales. No están en contra del turismo, sino del desbordamiento que existe respecto a él y las consecuencias que acarrea. No hay temporada baja en Canarias, sus playas siempre están llenas. Según la periodista alemana Nicole Frölich, quien realizó una investigación sobre esta situación para el medio DW Español, “Canarias se enfrenta a una rebelión ciudadana contra el turismo descontrolado”.
Las consecuencias del turismo masificado
Las consecuencias de este turismo masivo afectan a la vida y a la vivienda de los locales, quienes ven cómo sus alquileres suben de precio y cada vez les es más complicado poder pagarlos. No están en contra de que la gente visite sus maravillosas islas, sino de las implicaciones que esas vacaciones traen consigo.
Según los datos, el precio de algunos alquileres en las islas se ha duplicado respecto a hace 10 años, lo cual ha hecho que cada vez más vecinos se unan a distintas asociaciones y grupos para luchar contra ello. No es que no podamos visitar Canarias, sino que quizás toca darle un descanso este 2026.
No solo pasa en Canarias
Canarias no es el único lugar afectado por esta situación. Ciudades como Lisboa, Mallorca, Atenas o Bali son solo 4 ejemplos de todos los que cada vez ven más insostenibles las consecuencias de la masificación turística. El turismo responsable está en nuestra mano, y solo depende de nosotros hacerlo de la forma correcta. No pasa nada por esperar un poco más para ir a algunos sitios: siempre van a estar ahí.
Síguele la pista
Lo último