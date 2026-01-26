La región de España que ha entrado en la lista negra de destinos en 2026: “Se enfrenta a una rebelión ciudadana contra el turismo descontrolado”

Eso es de lo que se quejan muchos locales. No están en contra del turismo, sino del desbordamiento que existe respecto a él y las consecuencias que acarrea. No hay temporada baja en Canarias, sus playas siempre están llenas. Según la periodista alemana Nicole Frölich, quien realizó una investigación sobre esta situación para el medio DW Español, “Canarias se enfrenta a una rebelión ciudadana contra el turismo descontrolado”.