Regalos para el día de Reyes perfectos para viajeros empedernidos

No hay mejor regalo que una experiencia. Y es que, como viajeros empedernidos que somos, no hay nada que nos guste más que la idea de vivir nuevas emociones recorriendo algunos de los lugares más impresionantes de nuestro planeta.

Y es que... te ha vuelto a pasar, y nos ha pasado a todos alguna vez. No has calculado bien las fechas, no has encontrado lo que buscabas y, al final, te ha pillado el toro sin nada que poner bajo el árbol el día de Reyes. Si estás buscando un regalo desesperadamente tenemos la solución con muchos regalos de última hora con los que tener un triunfo asegurado si conoces a un viajero empedernido.

Porque no hay mejor forma que declarar el amor, que agradecer o que tener un detalle con un ser querido más maravilloso que hacer planes y vivir experiencias juntos. Es por eso que hemos recogido regalos variados para todo tipo de viajeros... desde los más aventureros, a los que prefieren la calma y el relax pasando por los que no pueden viajar sin su mascota. Entre ellos podrás encontrar una experiencia completa en Egipto, con todo incluido, por un precio irrisorio. Pero también experiencias relajantes en hoteles con el mar de cara o vivencias únicas como sobrevolar un desierto subido a un globo.

En la selección tampoco podían faltar las cosas más útiles, que siempre son un acierto seguro, como un traductor instantáneo para viajeros que no son muy buenos en idiomas, un localizador GPS para mascotas (para todos aquellos que no se mueven si no es con su amigo perruno), una cuidada selección de maletas de diseño o ropa para los aventureros que viajan a los destinos más fríos de todo el planeta. Eso sí... si tenemos que quedarnos con un favorito ese es, sin duda, el de vivir la experiencia de un 'road trip' por España, un regalazo que ojalá tengamos debajo del árbol el día de Reyes.